Nicht nur bei Demonstrationen - hier in Lübeck - werden Polizisten angegriffen. Foto: dpa

Stuttgart. (lsw) Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat Gewalt gegen Polizeibeamte im Land scharf verurteilt. "Ein Angriff auf einen Polizisten ist ein Angriff auf uns alle, ein Angriff auf unsere Gesellschaft", sagte der Vize-Regierungschef am Mittwoch bei einer Veranstaltung zum Opferschutz im Innenministerium. Strobl berichtete von einer zunehmenden Verrohung und Respektlosigkeit in der Gesellschaft. Das dürfe man nicht achselzuckend hinnehmen. Die Landesregierung stehe hinter den Polizisten. So habe die Bodycam schnell eingeführt, die deeskalierend wirke.

Die Kriminalstatistik weist für das Jahr 2017 im Südwesten 4330 Straftaten gegen Polizeibeamte aus. Das waren geringfügig weniger als im Jahr zuvor (4394 Straftaten), aber über die Jahre gesehen steigt die Zahl. So wurden im Jahr 2012 noch 3794 Straftaten gegen Polizisten gezählt. Zu den Vorfällen gehören in sehr wenigen Fällen Straftaten gegen das Leben - im Jahr 2017 waren das jedoch immerhin fünf Fälle. Körperverletzungen machen schon mehr als die Hälfte aller Straftaten gegen die Beamten aus.

Der Inspekteur der Polizei, Detlef Werner, prognostizierte für 2018 einen erneuten Anstieg. Beamte würden nicht mehr nur bei Großeinsätzen angegriffen, sondern gerade in der täglichen Arbeit, etwa bei der Schlichtung von Streitigkeiten oder bei Kontrollen.