Karlsruhe. (pol/rl) Nachdem die Bundesregierung die Reisewarnung für viele Länder aufgehoben hat, zieht es nach den langen Wochen der Beschränkungen wieder viele Menschen in den Urlaub. Dabei werden die Reisenden vermutlich auch verstärkt mit dem eigenen Auto oder Wohnmobil Urlaub machen.

Aber auch in diesem Jahr gilt es, im Urlaub vorsichtig und umsichtig zu sein und Kriminellen keine Möglichkeiten zu geben. Damit der Urlaub rundum gelingt, sollten sich Urlauber vor Betrügern und Dieben in Acht nehmen, die bei Touristen leichte Beute wittern:

> Buchen Sie Ihren Urlaub im Internet bei seriösen Anbietern: Gefälschte Verkaufsplattformen, sogenannten Fake-Shops, bieten Produkte gegen Vorkasse an, die häufig gar nicht existieren. Ist die vermeintliche Ferienwohnung erst einmal bezahlt, ist das Geld weg und am Urlaubsort wartet dann möglicherweise eine böse Überraschung.

> Lassen Sie Haus oder Wohnung nicht unbewohnt erscheinen: Wenn Sie im Urlaub sind, bitten Sie Ihre Nachbarn darum, regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Hinterlassen Sie auch auf Ihrem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine entsprechenden Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

> Kopieren Sie wichtige Unterlagen (Pass, Kreditkarte) vor Reiseantritt: Bewahren Sie wichtige Unterlagen an separater Stelle in Ihrem Gepäck auf. Um Debit- sowie Kreditkarten bei einem Diebstahl unverzüglich sperren zu können, notieren Sie die Sperrnotruf-Nummer 116 116 beziehungsweise speichern Sie diese im Mobiltelefon. Die Nummer ist auch aus dem Ausland mit der entsprechenden Landesvorwahl +49 für Deutschland erreichbar.

> Nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mitnehmen wie nötig: Tragen Sie Zahlungsmittel und Ausweise immer am Körper, wie zum Beispiel in einer verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche. Behalten Sie auch beim Bezahlen Ihre Kreditkarte immer im Auge. Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf, sondern lernen Sie die Nummer auswendig.

> Wertgegenstände und Gepäck nie unbeaufsichtigt lassen: Seien Sie insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, wie im Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder in der Nähe von Sehenswürdigkeiten vorsichtig. Diese sind bei Taschendieben sehr beliebt.

> Kaufen sie nicht bei "fliegenden Händlern": Kaufen Sie Fahrscheine für Ausflugsfahrten oder Eintrittskarten für Veranstaltungen nur im Hotel oder bei offiziellen Verkaufsstellen.

> Handtasche tragen: Tragen Sie Ihre Handtasche immer am Schulterriemen und klemmen Sie diese auf der zur Straße abgewandten Seite unter den Arm, damit vorbeifahrende Rad- oder Mopedfahrer sie nicht entreißen können.

> Schließen Sie immer ab: Auch wenn sie das Auto, den Wohnwagen, das Hotelzimmer oder die Ferienwohnung nur kurz verlassen, sollten sie diese immer abschließen. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen herumliegen.

> Diebstahl Ihrer Zahlungskarten: Veranlassen Sie nach einem Diebstahl die sofortige Sperrung und benachrichtigen Sie darüber auch Ihre Hausbank.

Weitere Informationen gibt es im Faltblatt "Langfinger machen niemals Urlaub" der Polizei unter www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/24-langfinger-machen-niemals-urlaub.