Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Maß und Mitte verkörpert niemand so gut wie Du, Winfried", sagt Baden-Württembergs Grünen-Landeschefin Sandra Detzer. "Sie sehen eine Partei in bester Laune", sagt der Co-Vorsitzende Oliver Hildenbrand. Zwischen den beiden sitzt der Mann, der die Regierungspartei soeben in beste Laune versetzt hat und sich nun Elogen auf seine Person und seine Entscheidung anhören darf: Winfried Kretschmann, 71, seit 2011 Ministerpräsident, und, das weiß man nun mit letzter Bestimmtheit, bestrebt, sein Amt auch 2021 für weitere fünf Jahre zu verteidigen.

Donnerstag, Medienzentrum des Stuttgarter Landtags, 11 Uhr. Vor einem Pulk von Kameras verkündet Kretsch-mann die Entscheidung über seine Zukunft, mit der er Monate lang Parteifreunde wie politische Mitbewerber in Atem gehalten hatte. Er werde 2021 erneut seinen "Hut in den Ring" werfen, sagt Kretschmann mit einem demonstrativen Lächeln. Die erste Frage nach seiner Zukunft habe ihm eine Journalistin schon vier Wochen nach der Wiederwahl 2016 gestellt. Nachdem die CDU - derzeit Koalitionspartner der Grünen, 2021 aber ihr härtester Herausforderer - vor der Sommerpause mit Susanne Eisenmann ihre Spitzenkandidatin bestimmt habe, habe sich die Fragestellung verdichtet. "Da schien es mir angesagt, das zu klären und das habe ich jetzt gemacht."

Tatsächlich hatte er über Monate öffentlich über Vor- und Nachteile einer Kandidatur sinniert. Dabei ist die Ausgangslage auf den ersten Blick idealtypisch: Kretschmann ist laut Umfragen der beliebteste Ministerpräsident aller 16 Bundesländer, sein Landesverband behauptet sich in allen Erhebungen seit 2016 vor der CDU, in den meisten ist der Vorsprung sogar gewachsen. Dazu kommt der bundesweite Höhenflug der Grünen.

Dass er dennoch zögerte, wägte, sich beriet, begründet Kretschmann auch nicht mit den Erfolgsaussichten oder politischen Überlegungen, sondern mit Persönlichem. "Ich habe aus meiner Partei nur den Wunsch gehört, dass ich weitermachen soll." Bei Freunden und bei der Familie sei’s aber "gemischt" gewesen. Seine Frau habe schließlich gesagt: "Mach das nochmal!" Zum Schluss müsse man die Entscheidung aber selber treffen. Von der Frage des Alters - Kretschmann wird im Wahljahr 73 - sei er abgekommen. "Das Entscheidende ist, ob man dem Amt geistig und körperlich gewachsen ist." Und ob man noch neugierig sei. All das könne er von sich sagen.

Seine persönliche Entscheidung ist natürlich hochpolitisch. Viele Abgeordnete wissen, dass sie ihr Direktmandat nicht so sehr eigener Stärke, sondern dem 2016er Wahlkampf-Slogan "Grün wählen für Kretschmann" zu verdanken haben. Die Ergebnisse der Landtagswahl 2016, als die Grünen mit dem Superrealo an der Spitze 30,3 Prozent erzielten, und der Europawahl 2019, als die Partei in Baden-Württemberg ohne Kretschmann-Bonus auf 23,3 Prozent kam, machen den Unterschied klar: Mit dem eigenwilligen Oberschwaben haben die Grünen die CDU hinter sich gelassen. Als er nicht zur Wahl stand aber nicht.

Alles andere als die Entscheidung, weiterzumachen, hätte die Grüne auch deshalb in Nöte gestürzt, weil sich keine Kandidatin, kein Kandidat aufgedrängt hätte. Auch, weil Kretschmann niemanden aufgebaut hat. Der einzige, dem viele zugetraut hätten, auf die Schnelle einzuspringen, Cem Özdemir, hatte erste am Wochenende seine Kandidatur für den Vorsitz der Grünen-Bundestagsfraktion erklärt.

Nun also Kretschmann, die dritte. Die Bekanntgabe haben die Grünen hochprofessionell vorbereitet. Um 10.22 Uhr, eine gute halbe Stunde vor der Pressekonferenz, verbreitet der Landesverband Kretschmanns Entscheidung in den sozialen Medien; Abgeordnete, Kreisverbände, Mitglieder teilen die Botschaft im Eiltempo, bevor die politische Konkurrenz oder die Medien sie kommentieren können. Die Partei setzt hier schon mal ein erstes Ausrufezeichen für den Wahlkampf 2021.

Dass der kein Selbstläufer wird, betont Kretschmann selbst. "Das ist kein Spaziergang, ich habe ja nichts gepachtet." Susanne Eisenmann sei eine respektable Gegenkandidatin. "Ein Wahlkampf ist ein Kampf - und der wird nicht so soft sein, wenn ich mir die Debatten so anschaue." Wenn die CDU sein Alter zum Thema machen wolle, sei das legitim. "Ob es klug ist, ist eine andere Frage." Das von manchen Medien gewählte Etikett Landesgroßvater finde er aber "bescheuert".

Politisch begründet er seinen Entschluss damit, dass er das Vertrauen, das er in der Bevölkerung genieße, in die Waagschale werfen wolle, um die Herausforderungen zu steuern. "Wir leben in dramatischen Zeiten." Das gelte für den Klimawandel in der Natur wie in der Politik, aber auch für den Wandel in der baden-württembergischen Kernindustrie, der Automobilwirtschaft. "Es wird nicht ohne Zumutungen gehen", stimmt Kretschmann auf härtere Zeiten ein. Er glaube nicht, dass man auf die Herausforderungen des Klimawandels nur mit Anreizen und weichen Vorschriften reagieren könne.

Der Ton Kretschmanns dabei überrascht etwas. Der Superrealo steht für eine grüne Politik, die auf Ausgleich bedacht ist - nicht zuletzt mit der Autoindustrie. Nicht umsonst hat er sich den Slogan von Erwin Teufel, dem letzten CDU-Ministerpräsidenten mit dem Image eines Landesvaters, von "Maß und Mitte" zu eigen gemacht. Auf Nachfrage sagt Kretschmann dann, dass Zumutungen "natürlich zumutbar" sein müssten. "Jetzt muss keiner befürchten, dass ich Blut-Schweiß-und Tränen-Reden halten werde."

Was denn das Neue sein werde, wenn er 2021 wieder gewählt werde, wird er noch gefragt. "Das Neue ist, dass das Alte endlich durchgesetzt wird."