Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Fachminister haben am Dienstag vor der Haushaltskommission der grün-schwarzen Koalition viele Ideen präsentiert, um die Konjunktur im Land anzukurbeln. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) warb für ein auf fünf Jahres gestrecktes Innovationsprogramm Forschung von 370 Millionen Euro, das unter anderem den Ausbau des in der Region Tübingen-Stuttgart angesiedelten "Cyber Valley" sowie die Erweiterung des Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" der Uni Stuttgart und des Karlsruher Instituts für Technologie enthalten soll. Auch Wirtschaftsministerin Nicol Hoffmeister-Kraut (CDU) will die Mobilitätsforschung in Stuttgart und Karlsruhe stärken. Daneben fordert sie sie eine Aufstockung der Landesmittel für EU- und Bundes-Maßnahmen für "umweltgerechtes Wirtschaften" um satte 620 Millionen Euro. Die Mittel sind etwa zur Ko-Finanzierung von Pilotprojekten im Bereich Wasserstoff gedacht.

Insgesamt haben die Fachminister 107 Vorschläge mit einem Gesamtvolumen von knapp 6,5 Milliarden Euro zusammengetragen. Was davon umgesetzt werden kann, blieb indes auch nach der vierstündigen Sitzung offen.

Denn der Handlungsspielraum tendiert nach neuen Berechnungen gegen Null. Es sei denn, Grün-Schwarz nimmt weitere Schulden auf. Die Rücklagen im Haushalt in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sind aufgebraucht oder für bereits angekündigte Maßnahmen reserviert, ebenso wie die Kredite in Höhe von fünf Milliarden Euro, die der Landtag zur Bekämpfung der Corona-Krise genehmigt hat. Zuvor hatte es zwar noch geheißen, 1,5 Milliarden Euro seien frei verfügbar. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) legte nun aber neue Zahlen vor: Danach hat das Konjunkturprogramm des Bundes so massive Auswirkungen auf den Landesetat, dass für eigene Akzente kein Geld mehr übrig bleibt.

Zum einen führt die steuerliche Entlastung von Unternehmen zu Mindereinnahmen von 685 Millionen Euro. Zum anderen sollen Bund und Land den Kommunen je hälftig die Ausfälle bei der Gewerbesteuer 2020 ersetzen. In Baden-Württemberg geht es dabei um 1,88 Milliarden Euro, also 944 Millionen Euro fürs Land. "Das ist ein gewaltiger Brocken. Aber wir müssen auch die Kommunen motivieren, dass sie jetzt vernünftige Zukunftsinvestitionen machen", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Sprich: Das Land stellt die Ko-Finanzierung in voller Höhe sicher.

Doch fressen diese Mittel und die Mindereinnahmen den verbliebenen Spielraum auf. Gleichzeitig, darauf verweist Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, hilft das Land so bereits nach Kräften, die Konjunktur zu stützen. "Mit der Ko-Finanzierung der Maßnahmen des Bundes tragen wir erheblich zur Stabilisierung der Kommunen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei", sagte er.

Über einen Nachtragsetat und weitere Kredite für ein eigenes Konjunkturprogramm will die Regierung erst nach der Sommerpause beraten. Intern wird das mit der Sondersteuerschätzung Anfang September begründet. Dann lägen alle Zahlen auf dem Tisch.

Dass das Land dann Konjunkturmaßnahmen auf Pump beschließen wird, scheint ausgemacht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte seine Minister explizit um Vorschläge gebeten. Dass keiner davon umgesetzt wird, ist schwer vorstellbar – zumal der Koalitionspartner und auch die Opposition Druck machen. "Es geht vor allem darum, unsere mittelständisch geprägten Wirtschaftsstrukturen zu erhalten sowie Arbeitsplätze auch mittel- und langfristig zu sichern", sagte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. "Jetzt in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren, ist sinnvoller und nachhaltiger, als nach der Krise ganz neue Strukturen aufzubauen."

Der Opposition geht das alles zu langsam. "Während der Bund handelt, drückt sich die Landesregierung vor wichtigen Entscheidungen", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Das sei für alle eine bittere Nachricht, die um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten müssten. "Wie soll man ihnen erklären, warum die Landesregierung den Wumms der Bundeshilfen nicht ausnutzt und verstärkt?" Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte: "Auf der einen Seite verhaspelt sich die Landesregierung in ihrer Eile schneller Verordnungen. Auf der anderen Seite hat sie es offenbar überhaupt nicht eilig, wenn es um die zukünftige Haushaltspolitik in dieser Krise geht".

Kritik kommt auch von kommunaler Seite: Die Regierung müsse noch vor Sommer über eine Stärkung der Gesundheitsämter entscheiden, damit das Land für eine mögliche zweite Infektionswelle gewappnet sei, forderte der Präsident des Landkreistags, Joachim Walter. Dafür seien mindestens 205 Dauerstellen notwendig.