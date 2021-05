Stuttgart. (dpa/lsw) Die Gewerkschaft Verdi verlangt von der neuen grün-schwarzen Landesregierung mehr Engagement für die Belange des Pflegepersonals. Die Fachbereichsleiterin Gesundheit und Soziales, Irene Gölz, sagte in Stuttgart, notwendig sei ein Strategiedialog zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, zur Fachkräftesicherung und zur Sicherung der Qualität der Versorgung. "Um mit allen Beteiligten diese Leerstelle so schnell wie möglich zu füllen."

Der Strategiedialog ist ein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ins Leben gerufenes Format, um den Wandel einer Branche zu begleiten. Bislang gibt es ihn für die Automobilwirtschaft. Für den Bereich Wohnen ist auch einer angedacht.

Gölz sagte, die Pflege im Land brauche echte Entlastung, dringend und sofort, sowie eine spürbare Aufwertung. "Dazu steht kaum ein Wort im Koalitionsvertrag." In keinem anderem Bereich arbeiteten in Baden-Württemberg allerdings mehr Menschen als im Sozial- und Gesundheitswesen, das für ein gutes Leben der Menschen mindestens ebenso wichtig sei, vor allem in Pandemiezeiten. "Doch genau dieser Bereich hat bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages so gut wie keine Rolle gespielt. Sieben dürre Seiten sind an vielen Stellen ausgesprochen nebulös und unkonkret."

Sehr zu begrüßen seien vor allem die Enquetekommission zum Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie, die Stärkung der Öffentlichen Gesundheitsdienste sowie das Ziel, die Ausbildung in den Gesundheitsberufen durch Schulgeldfreiheit und Erhöhung der Ausbildungskapazitäten zu stärken. Was die Pflegefachpersonen nicht bräuchten, sei, dass weiter Energie, Zeit und Geld in die konfliktträchtige Errichtung einer Pflegeberufekammer gesteckt werde.

Gölz sagte, es sei seit Jahren bekannt, wo dringender Handlungsbedarf bestehe. Man hätte die Fachkräfte längst angemessen beteiligen können. "Unsere Vorschläge für die Verbesserung der Situation der Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen sowie der Fachkräftegewinnung und vor allem -bindung müssen einfach nur aufgegriffen werden."