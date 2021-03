Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Bezeichnung "gigantisch" trifft es schon, wenn man die Baustelle der SLK-Kliniken am "Gesundbrunnen" in ihrer Gesamtheit betrachtet – etwa auch von oben, vom neuen Hubschrauberlandeplatz aus, zumal in direkter Nachbarschaft auch noch das neue Wohngebiet "Nonnenbuckel" erschlossen wird. Die Dimensionen dieses zweiten Bauabschnittes spiegeln sich auch in den Kosten wider: 180 Millionen Euro werden hier "verbaut". Stadt- und Landkreis sind mit je 47,4 Millionen dabei, vom Land kommen 85,2 Millionen Euro. Von einem Eigenfinanzierungsanteil der SLK-Kliniken ist, im Gegensatz noch zum ersten Bauabschnitt, nicht mehr die Rede.

Mit einer Corona-Infektion lagen in der vergangenen Woche noch fünf Patienten auf der Intensivstation des SLK-Klinikums "Gesundbrunnen", zu Wochenbeginn waren es bereits 15. Die Obergrenze der Aufnahmefähigkeit definiert Geschäftsführer Weber mit etwa 30 Patienten – nicht wegen der Bettenzahl, sondern wegen der angespannten Personalsituation. Sie sei im Augenblick das drängendste Problem. Seit Ausbruch der Pandemie sind in den SLK-Kliniken etwa 300 Patienten an den Folgen verstorben. Im Augenblick sind laut Weber immer drei OP-Säle stillgelegt, die Auslastung liegt deshalb nur bei 75 bis 80 Prozent. Die sich daraus ergebenden Minuseinnahmen sollen bei derzeit sieben Prozent liegen.

Gerade wurde bekannt, dass die SLK-Kliniken im vergangenen Jahr einen Gewinn von 3,8 Millionen erwirtschaftet haben, und das bei gleichzeitiger Fertigstellung der Gesundheitszentren in Brackenheim und Möckmühl. Landrat Detlef Piepenburg nannte deren inhaltliche Neuausrichtung dann auch einen Hinweis darauf, wie sich die Kliniklandschaft verändert beziehungsweise anpassen muss. Er, Oberbürgermeister Harry Mergel und SLK-Geschäftsführer Thomas Weber sind sich einig, dass es bei der Zukunftsfähigkeit der Kliniken auch um "konzentrieren und rationalisieren" geht.

Der Anlass für ihre Ausführungen: Eigentlich hätte beim jetzigen Baustadium ein richtiges Richtfest gefeiert werden müssen, aber Corona verhindert das. Es werde in irgendeiner Form nachgeholt, das versprach Weber. Es klingt auch ein wenig Bedauern durch, wenn der Landrat sagt, er werde die Vollendung des Bauvorhabens – Inbetriebnahme und Umzug sind auf Mitte 2023 terminiert – nicht mehr im Amt erleben. Das könnte auch für OB Mergel gelten, der sich im Herbst dazu äußern will, ob er nochmals bei der im nächsten Jahre anstehenden OB-Wahl antreten will.

Mergels Amtsvorgänger Helmut Himmelsbach, er und Piepenburg waren zweifellos die Treiber der Entwicklung bei den SLK-Kliniken, auch als jeweilige Aufsichtsratsvorsitzende. Mergel nennt die Zusammenarbeit vertrauensvoll, spricht von einem "guten Miteinander"; Piepenburg erinnert aber auch daran, dass es vor 2005, als man gemeinsam zu agieren begann, noch eine Konkurrenzsituation zwischen dem "Gesundbrunnen" und dem "Plattenwald" gegeben habe. Diese ist dank der medizinischen Ausrichtung nicht mehr gegeben; eine Doppelfunktion gibt es nur noch bei sehr beanspruchten Bereichen, wie etwa in der Kardiologie. Um beim Herzen zu bleiben: Die Gesundbrunnenkliniken erfüllen, abgesehen vom Fehlen der Herzchirurgie, einen universitären Standard – auch bei der Zahl der Mitarbeiter: Es sind weit über 5000.

Landrat Detlef Piepenburg, Oberbürgermeister Harry Mergel und SLK-Geschäftsführer Thomas Weber (v. l.) besichtigten auch den neuen Hubschrauberlandeplatz. Foto: Fritz-Kador

Krankenhausplanung und -bau sind Langzeitprojekte. Der zweite Bauabschnitt begann mit dem Abriss der ehemaligen Frauenklinik schon 2018. Um so nachdenklicher stimmt, dass Weber die Halbwertzeit von Krankenhausbauten mit derzeit 30 Jahren beschreibt. In dieser Zeitspanne, so hätten es auch die vergangenen Jahrzehnte gezeigt, ändern sich medizinischer Fortschritt, interne Abläufe, aber auch Bauvorschriften so grundlegend, dass abgerissen, neu geplant und neu gebaut werden musste.

OB Mergel sagt, jetzt gehe es darum, die die SLK-Kliniken zukunftsfest zu machen, Schritt zu halten mit der medizinischen Entwicklung und die Versorgung der Bevölkerung im Stadt- und Landkreis langfristig zu sichern. Diese dürfe vom medizinischen Fortschritt nicht abgekoppelt werden. Was das bedeutet, illustriert auch der Blick auf die Gesamtkosten für den gesamten Klinikbereich: 600 Millionen Euro werden es sein.

Dass über dem ganzen Geschehen der Schrecken der Corona-Pandemie steht, zeigt sich auch beim Bau. Mit einer kurzfristigen Planungsänderung wird jetzt ein speziellen Infektionsbereich geschaffen, mit der notwendigen Lüftung und einem separaten Zugang. So riesig dieser Bauabschnitt II auch wirkt, Weber sagt, die Wege werden künftig kürzer und alle Einrichtungen von einer Magistrale aus leichter erreichbar sein.

Gut 23 Meter über der Erde ist der neue Hubschrauberlandeplatz angelegt, direkt darunter befindet sich eine Löschstation, falls er in Brand gerät. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie viel auch verborgen bleibende Infrastruktur ein solches Bauvorhaben hat. Unterirdisch wird es zwei neue Räume mit extrem starken Wänden für die Radiologie geben – für zwei Linearbeschleuniger der neuesten Technik. Allein dafür werden fünf Millionen Euro investiert. Eine neue Apotheke, eine neue Pathologie und Urologie, neue OPs kommen zu den dann 470 neuen Betten hinzu.

Und auch der Wohlfühlfaktor wird bedient: mit einer Cafeteria über zwei Etagen, Ladenflächen und Räumen für Andacht und Seelsorge. Gerade ist die kleine Kapelle im Eingangsbereich zweckentfremdet: Hier finden die Corona-Tests statt, die jeder machen muss, der die Klinik überhaupt betreten darf.

Das "Projektmanagement Bau" liegt bei Gunnar Hempel, so wie auch schon beim ersten Bauabschnitt. Dass es bisher auf der Riesenbaustelle noch zu keinem nennenswerten Unfall gekommen ist, auch das ist eine Nachricht.