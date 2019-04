Stuttgart. (dpa/lsw) Weit über 2000 Ärzte aus kommunalen Krankenhäusern im Südwesten sind dem Warnstreik-Aufruf des Marburger Bundes gefolgt. Allein in Stuttgart kamen am Dienstag 2000 Mediziner zur zentralen Kundgebung - aus Sicht des Landeschefs der Gewerkschaft, Frank Reuther, ein Zeichen, wie dringend eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist.

Die Ärzte machen vor der vierten Verhandlungsrunde Druck auf die kommunalen Arbeitgeber. Wie die Gewerkschaft am Dienstag weiter mitteilte, wird am 2. und 3. Mai in Berlin weiter verhandelt. Die Ärzte hatten bereits am 10. April ihre Arbeit vorübergehend niedergelegt.

Inhaltlich sei man sich noch nicht näher gekommen. Die Gewerkschaft fordert neben fünf Prozent mehr Geld eine Entlastung der Mediziner. So sollten die Ärzte zwei Wochenenden im Monat frei haben. Außerdem müsse die Zahl der monatlichen Bereitschaftsdienste begrenzt werden, erläuterte ein Gewerkschaftssprecher. Überdies soll eine elektronische "manipulationsfreie" Arbeitszeiterfassung die tatsächlich geleistete Arbeitszeit registrieren und die Mediziner nicht automatisch nach acht Stunden ausstempeln.

In den vom ganztägigen Ausstand betroffenen Kliniken wurden Vereinbarungen getroffen, um Notfälle ärztlich versorgen zu können. Der Marburger Bund im Südwesten gehört mit 16.000 organisierten Medizinern an 80 kommunalen Kliniken zu den mitgliederstärksten Landesverbänden.

Update: Dienstag, 30. April 2019, 18.39 Uhr