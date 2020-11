Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Mit größter Zurückhaltung aber einer eindeutigen Konsequenz reagiert und kommentiert man bei der Stadt Heilbronn die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart, das am Donnerstag die Klage der Stadt gegen die Ausrichtung des Landesparteitages der AfD auf der Heilbronner Theresienwiese abgewiesen hat. Das Gericht begründete seine "Erlaubnis" unter anderem damit, dass die von der Stadt vorgebrachten Gründe für ein Verbot nicht ausreichten. Für den Parteitag plant die "Alternative für Deutschland" auf der Theresienwiese ein Zelt für rund 1200 Besucher zu errichten, stattfinden soll er "noch in diesem Jahr".

Die Stadt will das Urteil akzeptieren und nicht weiter gerichtlich dagegen vorgehen. Für das Urteil des Gerichts zählen unter anderem die Besitzverhältnisse der HMG, die als Vermieterin auftritt. Die Stadt hat einen 61-Prozent-Anteil daran, und auch die "Geschäftsbedingungen", nach denen die Nutzung als Parkplatz nicht festgeschrieben ist.

Die Theresienwiese ist nicht "irgendein" Ort in Heilbronn. Hier steht der Theresienturm, ein Mahnmal an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Hier befindet sich die Gedenktafel für die an dieser Stelle durch den NSU ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter. Dieser Ort verlangt respektvollen Umgang mit Opfern von Nazis und rechter Gewalt.

Steffen Schoch, Leiter der HMG sagt, er fahre jeden Tag an der Theresienweise vorbei. Hier stehen die Corona-Teststation und die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung – sie sei zum größten Teil vollgeparkt. Im Urteil las sich da so: "Die bereits erfolgte Vermietung des Festplatzes Theresienwiese an die Antragsgegnerin, die Stadt Heilbronn, zur Errichtung einer Corona-Teststation und einer Fieberambulanz dürfte dem Anspruch des Antragstellers, also dem Landesverband Baden-Württemberg der Alternative für Deutschland, zwar nicht entgegenstehen, allerdings kann der Antragsteller die Fläche des Festplatzes Theresienwiese nur insoweit beanspruchen, als diese nicht bereits an die Antragsgegnerin vermietet ist."

Bedenkenswert ist auch, was in der 21-seitigen Begründung noch zu "Corona" zu lesen ist: "Soweit der Antragsteller weit über 1200 Personen bei seinen Veranstaltungen insgesamt erwartet, dürfte auch insoweit die Corona-Verordnung nicht entgegenstehen. Diese gibt für Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes keine Höchstteilnehmerzahl vor. Gleichwohl dürften bei der Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlungen des Antragstellers Maßnahmen zum Infektionsschutz zu beachten sein (vgl. § 11 Abs. 2 CoronaVO).

Den Ordnungsbehörden bleibt es unbenommen, aus Infektionsschutzgründen im Einzelfall Auflagen zu erlassen oder, wenn der Infektionsschutz unter keinen Umständen eingehalten werden kann, die Aufstellungsversammlung zu verbieten." Dass momentan die Parteitage der angestammten Parteien digital stattfinden, war wohl kein Argument für den Gerichtsentscheid.

Schoch betont, dass man die Corona-Situation, so wie zum Klagezeitpunkt im September war, sehr wohl in den Mittelpunkt gestellt habe. Corona sei sogar das Hauptargument gewesen. Diese Einlassung ist deshalb bemerkenswert, weil am gleichen Tag, als das Verwaltungsgericht Stuttgart urteilte, das Verwaltungsgericht in Ansbach zur gegenteiligen Auffassung kam: Es verbot in zweiter Instanz die Durchführung des Landesparteitages der bayrischen AfD mit 700 Personen – explizit wegen Corona.

Nach der jüngsten Fortschreibung des Infektionsschutzgesetzes wird die AfD für Heilbronn ein neues Hygienekonzept vorlegen müssen, das dann auch erst wieder vom Ordnungsamt genehmigt werden muss. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass sich, Stand Freitag, 13 Uhr, die AfD noch nicht bei der HMG gemeldet hat, um ihren gerichtlich festgestellten Anspruch auf die Theresienwiese vertraglich zu fixieren.

Dr. Raphael Benner, Fraktionsvorsitzender der AfD im Heilbronner Gemeinderat, hat vor einiger Zeit einen "Brandbrief" an Oberbürgermeister Harry Mergel geschrieben, darin heißt es unter anderem.: "Die AfD-Fraktion des Gemeinderates Heilbronn fordert Sie auf, umgehend die unsinnigen Corona-Zwangsmaßnahmen aufzuheben und auf die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zurückzukehren."

Am Freitag hat Mergel noch einen weiteren Brief erhalten – von Susanne Bay, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Grünenfraktion. Sie fordert den OB auf, die rechtlichen Möglichkeiten weiter auszuschöpfen. Es sei schwer vermittelbar, vorzuschreiben mit wie viel Personen man unterm Christbaum sitzen darf und gleichzeitig zu erlauben, dass sich 1200 Menschen in einem Zelt versammeln.