Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Was die Kanzlerin kann, das kann auch Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel: im Zeichen von Corona an die Vernunft und an die Solidarität der Bürger appellieren. Dies ist nicht nur angezeigt wegen der allgemeinen Gefährdungslage, sondern in der Folge auch wegen der restriktiven Maßnahmen, die der OB bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag verkündete. Diese gingen, zumindest zu diesem Zeitpunkt, deutlich über das hinaus, was beispielsweise von der Landesregierung oder auch in vergleichbaren Städten vorgegeben war.

Mergel benannte dafür zwei "Leitziele": Die angekündigten Regelungen sollen der Gesundheit der Bevölkerung dienen und dafür die medizinische Versorgung gewährleisten. Offen kritisierte er dazu, dass die Kommunen von Stuttgart aus eine bessere Unterstützung und entsprechende Vorgaben erwartet hätten. Er sei sich bewusst, dass die Verordnungen einen starken Eingriff in den Alltag bedeuteten, sie seien aber vertretbar und angemessen. Zur Panik sehe er keinen Anlass, wohl aber zu einem transparenten und konsequenten Handeln. Auch mit Landrat Detlef Piepenburg sei er dazu im Kontakt.

Ab Samstag und bis 19. April sind in Heilbronn alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen untersagt. Mergel dazu: "Die Grenze lässt nach unserer Überzeugung ein gesundes Maß an öffentlichem und privatem Leben weiterhin zu." Unabhängig von dieser Größenordnung habe die Stadt auch schon eigene größere Veranstaltungen abgesagt. Alle Veranstaltungen, die unter die genannte Verbotsgröße fallen, müssen 48 Stunden vorher beim Ordnungsamt und "unter Vorlage der für eine Risikobewertung erforderlichen Angaben" angemeldet werden.

Die Kriterien der Risikobewertung finden sich auf den Internetseiten des Robert-Koch-Institutes, sind aber auch beim Ordnungsamt abrufbar. Bei Zuwiderhandlungen droht ein Zwangsgeld bis zu 10.000 Euro.

Das Datum "bis 19. April" hat es in sich. Besonders schmerzhaft wird es, dass die von langer Hand vorbereitete Veranstaltung für den 17. April flachfällt. Dieser Tag sollte zu einer Art "Heilbronner Feiertag" erhoben werden, in Erinnerung an die Eröffnung der Bundesgartenschau vor dann genau einem Jahr. Dafür war ein umfangreiches Programm vorgesehen, unter anderen mit der Wiedereröffnung der Insel-Spitze, dem "Opening" für den Weinpavillon an der Neckarbühne, einem neuen Zugang zum Neckarbogen und Feiern im Neckaruferpark. Davon wird vermutlich nur der "Frischluft-Teil" übrig bleiben.

Weiterhin ausfallen wird das große City-Event "Magie der Stimmen" mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 29. März. Von einer Schließung der Schulen und der Kindertagesstätten wollte man am Donnerstag noch absehen, wie die zuständige Bürgermeisterin Agnes Christner auf RNZ-Nachfrage sagte. Auch hier schimmerte durch, dass man sich auch deshalb schwer damit tut, weil entsprechende Vorgaben aus Stuttgart bis dato noch nicht vorlagen. Erst am Freitag teilte das Gesundheitsministerium mit, dass in ganz Baden-Württemberg ab Dienstag die Schulen geschlossen bleiben.

Tröstlich für alle, die das kulturelle Leben in Heilbronn tragen, es scheint gerade vollkommen zu erliegen, ist nur die Zusage von OB Mergel, finanzielle Ausfälle auszugleichen, mit Mitteln aus dem Nachtragshaushalt, und auch dafür zu sorgen, dass solche auch vom Land und vom Bund kommen.

Das Theater Heilbronn rechnet im Augenblick mit einem Einnahmeausfall von 400.000 Euro, beim WKO (Württembergischen Kammerorchester) fallen neben Konzerten in Heilbronn noch Tournee-Termine aus, auch an prestigereichen Orten, mit hochkarätigen Solisten und einer ganzen Reihe von hinzuverpflichteten Musikern. Dazu heißt es beim WKO: "Für uns als Kulturinstitution bedeutet die Absage einen herben finanziellen Verlust", den man aber – im Gegensatz zum Theater, noch nicht beziffern könne. Besonders schmerzlich getroffen sind auch drei der großen Chöre der Stadt, der Heinrich-Schütz-Chor mit seiner für den 22. März geplanten Aufführung von Haydns "Schöpfung", das Vokalensemble der Kilianskirche mit dem anspruchsvollen Oratorium "Die graue Passion" und der Philharmonische Chor mit Bachs Matthäus-Passion am 5. April.

Solche Ausfälle treffen Ensembles, die nicht permanent am Subventionstropf hängen, wohl aber die Musikszene der Stadt ungemein bereichern, besonders hart und vor allem auch strukturell. Das ist nicht mehr nur "mit Geld" zu reparieren, dabei erhalten hierfür verpflichtete Musiker der freien Szene noch nicht einmal "Kurzarbeitergeld". Auch wenn OB Mergel zugesagt hat, alles zu tun, dass Termine wiederholt werden, dann gilt das für den Trollinger-Marathon, kaum aber für ein Karfreitags-Konzert. Die mehrfach beschworene Solidarität der Bürger ist keine Einbahnstraße und auch da gefordert.

In Heilbronn hat es bisher drei Corona-Infektionen gegeben, zwei Betroffene sind inzwischen geheilt, 113 Personen waren beziehungsweise sind in Quarantäne, bei 75 wurde ein Test gemacht.