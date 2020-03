Karlsruhe. (dpa/lsw/jubu/van) Starker Wind und Sturm haben im Südwesten zahlreiche Bäume umstürzen lassen und für mehrere Unfälle und einen Oberleitungsschaden gesorgt. In und um Karlsruhe mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Montag innerhalb von rund zwei Stunden mehr als Hundert Mal ausrücken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bäume und Gegenstände, die unter anderem auf Autos stürzten, sorgten demnach für einen Schaden von rund 130.000 Euro.

Auf einer Bundesstraße im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald wurde laut Polizei ein Auto mit Anhänger von einer Böe erfasst. Wie ein Sprecher der Freiburger Polizei am Montag erklärte, überschlug sich das Fahrzeug und beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Im Schwarzwald in der Nähe von Münstertal stürzte den Angaben zufolge außerdem ein Baum auf die Oberleitung der Münstertalbahn. Die Bahn konnte am Morgen zunächst nicht fahren, wie ein Sprecher erklärte.

Ein umgestürzter Baum verursachte auch in der Nähe von Freudenstadt einen Unfall. Der Fahrer erlitt beim Zusammenstoß mit dem Baum einen Schock, wie ein Sprecher des Präsidiums in Pforzheim sagte. Auch in Weinheim fiel ein großer Weidenbaum dem Sturm zum Opfer. Dieser fiel auf vier in der Brunhildstraße geparkte Autos. Es entstand erheblicher Sachschaden, das genaue Ausmaß sei nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Der starke Wind sorgte laut Sprechern aus Offenburg und Mannheim vermutlich für mehrere Fehlalarme. Wegen ausgelöster Alarmanlagen mussten die Beamten aus Offenburg demnach in mindestens zehn Fällen zu Firmen ausrücken, in Mannheim wurden fünf Einsätze gezählt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte jeweils niemanden vor - offenbar habe der Wind so stark an den Türen gerüttelt, dass Alarmanlagen losgingen, erklärte der Mannheimer Sprecher.

Mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde fegte das Tief durch den Kraichgau - außer einigen umgestürzten Bäumen blieb es in der Nacht zu Montag jedoch ruhig. Kurz nach Mitternacht, als die Böen ihre Spitzenwerte erreichten, wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldangelloch auf die Landesstraße 551 alarmiert. Auf der Strecke zwischen Elsenz und Waldangelloch war im Bereich einer Parkbucht ein Baum umgestürzt. Das Geäst blockierte die Straße halbseitig. Die angerückten Floriansjünger aus Waldangelloch hatten den 20 Meter hohen Baum schnell mittels Kettensäge zerkleinert und die Straße gereinigt. Nach rund 20 Minuten konnte der Streckenabschnitt wieder freigegeben werden.

Auch jenseits der Kreisgrenze hielten sich die Schäden in Grenzen: Auf der L635 zwischen Östringen und Odenheim war ein Baum auf die Straße gefallen. Die Wehrleute rückten an und konnten die Straße beim Schindelberg rasch wieder freigeben.

Auch in Kirchardt hatte die Feuerwehr mit den Tücken der Technik zu kämpfen: Nach einem großflächigen Stromausfall war die Brandmeldeanlage eines stillgelegten Betriebes aufgelaufen. Der Fehler konnte schnell gefunden und behoben werden. Nach ihrem außergewöhnlichen Unwettereinsatz konnten schließlich auch die Kirchardter Einsatzkräfte wieder zurück ins Bett.