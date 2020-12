Karlsruhe. (dpa/lsw/pol) Ein Mann hat sich in Karlsruhe mit einem Sprung aus einer brennenden Wohnung gerettet. Das teilt die Polizei mit.

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich demnach ein 73-jähriger Mann bei einem Wohnungbrand in der Alten Karlsruher Straße 34 am Sonntag gegen 13.45 Uhr zu. In der Wohnung des Mannes brach nach ersten Ermittlungen im Bereich der Küche ein Brand aus. Der Mann sprang aus dem Fenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Der 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und musste stationär mit Brandverletzungen und Knochenbrüchen in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Wohnung des Mannes wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen, nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Für eine fünfköpfige Familie musste eine Notunterkunft durch Vertreter der Stadt Karlsruhe organisiert werden, da das Mehrfamilienhaus derzeit nicht mehr bewohnbar ist, weil unter anderem vorsorglich auch der Strom abgeschaltet werden musste.