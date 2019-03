Karlsruhe. (dpa/lsw) Bei einem Zimmerbrand in einer Karlsruher Seniorenwohnanlage ist ein 70 Jahre alter Mann gestorben. Das Feuer war nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen ausgebrochen. Feuerwehrleute entdeckten den Toten in dem Zimmer voller Rauch. Zur genauen Ursache des Feuers gab es zunächst keine Erkenntnisse, die Polizei geht aber von einem Unfall aus.