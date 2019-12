535 Jagdbomber der Royal Air Force legten am 4. Dezember 1944 unter anderem den Karlsruher Stadtteil Mühlburg in Schutt und Asche. Manfred Lautenschläger überlebte in einem Luftschutzkeller, der ebenfalls zerstört wurde. Foto: Archiv

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Karlsruhe. Hätten die Deutschen um das Ende dieses Krieges gewusst, sie hätten ihrem größenwahnsinnigen Führer nicht zugejubelt. Adolf Hitler brachte auch ihnen den Tod, die Zerstörung, das Elend, die Trauer. 75 Jahre ist es her, dass der Südwesten in Flammen aufging, als Zigtausende unter dem Bombenhagel der Engländer und Amerikaner starben. Es ist vor allem der 4. Dezember 1944, der sich in das Gedächtnis der Menschen eingegraben hat. Jener Montag nach dem 1. Advent, als ein Luftangriff der britischen Royal Air Force rund 62 Prozent des Stadtgebiets von Heilbronn zerstörte. 6500 Menschen kamen ums Leben. In Karlsruhe starben 375 Menschen. Besonders schlimm sollte es acht Wochen später Pforzheim treffen. Von den 80.000 Einwohnern starben 17.600. Da lag Mannheim schon über ein Jahr in Schutt und Asche. Insgesamt wurden durch die Angriffe etwa 1700 Menschen getötet. Lediglich Heidelberg hat den Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt überstanden. Zwar fielen seit 1940 auch immer mal wieder Bomben, aber der Schaden hielt sich in Grenzen. 20 Menschen ließen ihr Leben.

Für Karlsruhe war der 4. Dezember 1944 nicht der erste und letzte verheerende Schlag aus der Luft, doch nie gab es so viele Todesopfer zu beklagen. 535 viermotorige Maschinen der Royal Air Force flogen den Großangriff und zerstörten an diesem Abend auch Mühlburg. Jenen Stadtteil, in dem der MLP-Gründer Manfred Lautenschläger aufgewachsen ist. 97 Menschen verloren im öffentlichen Schutzkeller des Gasthauses „Drei Linden“ ihr Leben.

Der damals knapp Sechsjährige, seine sechs Jahre ältere Schwester und seine 37 Jahre alte Mutter überlebten das Inferno. Der Vater war im Krieg. Noch heute versagt dem fünffachen Familienvater die Stimme, wenn er von jenen Erlebnissen im Luftschutzkeller erzählt.

Manfred Lauten- schläger. Foto: Pfeifer

„Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes“, dieses Gebet hörte Lautenschläger wenige Tage vor seinem sechsten Geburtstag, in diesem Luftschutzkeller. Es sollte sich so tief in sein Gedächtnis einbrennen, dass er es heute noch aufsagen kann, ohne es je danach gesprochen oder gehört zu haben. Die Stimme der Frau, die die Worte damals inbrünstig sprach, ist ihm vertraut geblieben, wie so Vieles, was in dieser Nacht, als die Bomben vom Himmel fielen.

Nein, „gelitten“ habe er sein Leben lang nicht, unter den schrecklichen Eindrücken. Aber da ist – auch als älteres Kind – die „panische Angst vor Blitz und Donner“, da ist bis heute das ungute Gefühl in einen Keller zu gehen, die Beklemmung vor Enge, die Panik vor tieffliegenden Flugzeugen. Was er Jahrzehnte lang ignorierte, nennt er heute „Trauma“. Jenes nicht zu fassende Phänomen, das so ganz tief sitzt und zugeschüttet ist, von einem langen, wechselvollen Leben.

Fliegeralarm gehörte für Klein-Manfred zum Alltag. „Ich wurde gefühlt jede Nacht aus dem Bett gerissen“, erzählt der heute 80-Jährige. „Wir rannten dann bei Voralarm los“. Von der Sozialwohnung in der Philippstraße 28, Richtung Kaiserallee, um dann in die Rhein-Straße zum öffentlichen Luftschutzkeller unter den „Drei Linden“ abzubiegen. Etwa 300 Meter im Laufschritt.

An diesem schrecklichen Abend, es war gegen 17 Uhr als die Sirenen heulten, kamen sie spät an, der erste große Raum war schon überfüllt, Platz fanden sie dem kleineren Bereich dahinter. „Es war ein großes Durcheinander, ein wildes Geschreie“, erinnert sich Lautenschläger. Er hatte Angst. Auf den Bänken vor den Doppelstock-Betten klammerte er sich an sein Umhängetäschchen, das kaputt war. Ein Sattler-Lehrling versprach, das Täschchen mitzunehmen und zu reparieren.

Aber dazu kam es nicht mehr. Denn plötzlich flogen die Gesteinsbrocken, die Wände stürzten ein, Steine flogen von der Decke. Der junge Handwerker wurde von einem riesigen Stein tödlich getroffen. Manfred Lautenschläger hatte Glück, ein Gesteinsbrocken stoppte vor seinen Füßen. Über ihnen brannte das Haus lichterloh. Irgendwann hörte er Gebrüll: „Sofort raus, Explosionsgefahr!“ Es galt den Pionieren, die versuchten zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Sie aber konnten nicht raus. Es gab keinen Ausgang mehr. Und dann schlief er ein, in einem der Betten. Auf dem Boden lagen tote Köper oder das, was von ihnen übrig geblieben war. Als nach 14 Stunden die Helfer die verängstigen Menschen herausholten, kletterte er über Gesteinsbrocken dem Ausgangsloch entgegen, durch den Hauptraum, in dem alle Menschen umgekommen waren. Auf der Straße hunderte von brennenden Brandbomben. Er wird nie dieses „Heilige Maria, Mutter Gottes…“ vergessen und jenen Blockwart Merker, den Namen weiß er bis heute, dem die Betenden entgegenschleuderte: „Und wo ist jetzt Dein Hitler?“