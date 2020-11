Ein Angeklagter sitzt im Vorfeld der Urteilsverkündung in einem Saal des Landgerichts Freiburg. Der Mann war bereits 2018 wegen schwerer Vergewaltigung eines zur Tatzeit neunjährigen Jungen, Kindesmisshandlung und Zwangsprostitution zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Auf Sicherungsverwahrung wurde damals verzichtet. In einem neuerlichen Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen aus Staufen bei Freiburg ist gegen den Angeklagten doch noch Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Das entschied der Vorsitzende Richter am Dienstag. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa