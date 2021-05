Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn die Dieter-Schwarz-Stiftung in Sachen Bildung etwas unternimmt – und das tut sie eigentlich fortwährend – wird stets auch das folgende Zitat des Stifters bemüht: "Bildung ist unser wichtigster Rohstoff." Man wird dem kaum widersprechen wollen. Aber hinterfragen kann man den Satz, ist er doch auch ein Hinweis darauf, Bildung wohl als Wirtschaftsfaktor zu sehen, was folglich bedeutet: Sie muss sich lohnen, sie muss sich rechnen.

Seit Jahren investiert die Stiftung Abermillionen in den Bildungsstandort Heilbronn, auch orientiert an ihren Prioritäten; ein Ende ist nicht absehbar. Expansionspläne für den Bildungscampus gibt es schon länger, augenblicklich aber steht der Neckarbogen im Fokus. Dort, in dem neuen Stadtteil, entsteht gerade die Josef-Schwarz-Schule, benannt nach dem Firmengründer und Vater von Unternehmer Dieter Schwarz.

Die erste Josef-Schwarz-Schule in Erlenbach sei so gut angekommen, mit dieser Nachfrage begründet man den zweiten Standort in Heilbronn. Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Stiftung, argumentiert dafür nach dem gleichen Denkschema. Der "Schulträger", die "Phorms Education", habe "einen guten Job gemacht". Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen unter dem Aspekt "Job" zu sehen, erklärt sich auch damit, dass die "Phorms Education", von deutschen Unternehmern zum Jahrtausendbeginn gegründet, sehr stark leistungsorientiert und damit auch der Kritik ausgesetzt ist. Es gibt Eltern, die erzählen, wie glücklich ihr Kind an der Schule in Erlenbach ist, und andere, die ihre Kinder um kein (Schul)Geld der Welt dorthin schicken würden. Die Josef-Schwarz-Schule ist eine Privatschule, üblicherweise kostet das Schulgeld einige hundert Euro im Monat.

Sie ist aber auch Teil des Schulentwicklungsplanes der Stadt, unterliegt damit dem Privatschulgesetz. Das bestätigt auch die Pressesprecherin der Stiftung, Julia Väth: "Die Josef-Schwarz-Schule erhält, wie jede Ersatzschule, staatliche Förderung nach dem Privatschulgesetz. Weitere Finanzierungsquellen sind das Schulgeld sowie die Unterstützung durch die Dieter-Schwarz-Stiftung." Das Privatschulgesetz regelt aber auch dies: "An keiner Privatschule, die staatliche Zuschüsse bekommt, dürfen Kinder aus finanziellen Gründen abgelehnt werden." Dass das Einkommen der Eltern nicht ausschlaggebend dafür sein kann, wie gut die Bildung der Kinder ist, regelt auch das Grundgesetz (Artikel 7, Absatz 4, Satz 3).

Vor diesem Hintergrund ist schwer nachvollziehbar, warum eine Regelung des "finanziellen Zugangs" in Heilbronn noch nicht in trockenen Tüchern ist. Denn sie war auch Teil des Kaufvertrages, dies vor allem vor einem sehr realen, ortsgegebenen Hintergrund: Im Neckarbogen liegt die Quote für den geförderten Wohnungsbau bei 20 beziehungsweise 30 Prozent. Das heißt: Hier wohnen auch Familien, die sich kein Schulgeld leisten können, deren Kinder aber täglich den Prachtbau vor sich haben werden.

Fragt man nach der besagten Regelung, bekommt man sowohl von der Stiftung als auch von der Stadt vertröstende Antworten, alle in etwa in die Richtung gehend, man sei bemüht, eine Lösung "für alle Kinder" zu finden, die zur Schule passen, konkrete oder verbindliche Zusagen sind das aber nicht. Das ist insofern erstaunlich, als man sonst, gerade bei der Schwarz-Stiftung, nichts dem Zufall oder dem Ungefähren überlässt. So weiß man jetzt schon, dass rund 1000 Schüler diese Schule am Ende besuchen werden. Wie praktisch, dass all jene, die mit dem ÖPNV ankommen, dank der 17 Millionen Euro teuren Brücke (der Blitz), vom Bahnhof zum Neckarbogen einen sicheren Zugang zu ihr haben werden.

Die jüngst vorgestellten Baupläne – der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan gerade zugestimmt – zeigen einen Schulbau in der Mächtigkeit einer Festungsanlage für Schulbildung. Ihre drei Türme stehen für das Angebot der bilingualen Schule, es reicht von der Schuleingangsstufe über das Abitur bis zu einem internationalen Schulabschluss. Planer ist das weltweit renommierte Stuttgarter Architekturbüro Behnisch; es baut unter anderem für die Elite-Uni Harvard, warum dann nicht auch für Heilbronn. Die Stiftung "als Förderer" und "Phorms Education als Schulträger", so heißt es in der Pressemeldung zum Schulbau, "wollen auf dem ehemaligen Buga-Gelände einen architektonisch und pädagogisch zukunftsweisenden Neubau mit einer Gesamtfläche von etwa 50.000 Quadratmeter verwirklichen." Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für 2023 geplant.

Die einzige Gegenstimme zum Bebauungsplan kam vom Stadtrat der Linken, Konrad Wanner. Für ihn sind Schulen wie die geplante Ausdruck einer Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Bildung, und er verweist auch darauf, dass auch die Steuergelder der Eltern mit einfließen, die sich diese Schule nicht leisten können. Interessant ist in dem Zusammenhang, was der bekannte Ökonom Marcel Fratzscher, er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin, vergangenes Jahr in der "Zeit" schrieb: Privatschulen würden nicht zu mehr Chancenungleichheit führen, jedoch zum Erleben sozialer Ungleichheit. Inzwischen gehe fast jedes zehnte Kind in Deutschland auf eine Privatschule; es seien zu einem "erheblichen Teil" Kinder aus einkommensstarken Elternhäusern, was zu einer sozialen Spannung mit Kindern aus ärmerem Umfeld führe. Die "gute Nachricht" sei aber, dass "die Qualität der Ausbildung an privaten Schulen bisher nicht systemisch besser ist als an öffentlichen Schulen".