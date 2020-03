Von Sören S. Sgries

Eberbach/Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg (FDP, 34) steht seit dem Wochenende offiziell für zwei Wochen unter Quarantäne. Der Grund ist ein längerer Kontakt mit seinem Fraktionskollegen Thomas Sattelberger, der positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Herr Brandenburg, Sie sind seit Sonntag offiziell in Quarantäne. Wie geht es Ihnen?

Bisher habe ich keine Symptome, der Test war negativ. Es geht mir eigentlich gut – ich bin fitter als den Rest des Winters. Und man kommt mal dazu, konzentriert die Stapel auf dem Schreibtisch abzuarbeiten.

Wer versorgt Sie mit dem Lebensnotwendigen?

Mein Mann war am Samstag einkaufen. Keine Hamsterkäufe, aber für ein paar Tage sollte es reichen.

Haben Sie den Kontakt zu einem Erkrankten denn gleich so ernst genommen?

Ja, zumal unter den betroffenen Kollegen in der Fraktion auch ältere dabei sind. Da ist Vorsicht angesagt, um den Virus nicht noch weiter zu verbreiten. Der Terminkalender hat sich ohnehin rapide geleert. Viele geplante Treffen finden jetzt einfach digital statt – per Video- oder Telefonkonferenz. Als Abgeordneter kann man im Homeoffice erstaunlich viel tun.

Der Bundestag ist – etwas pathetisch formuliert – "das Herz der Demokratie". Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass die Arbeit dort weitergeht?

Der Bundestag ist weiter handlungsfähig. Das haben wir auch vergangene Woche gezeigt, indem wir mehrere Beschlüsse vorgezogen haben – zur Kurzarbeit, zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Wir müssen nur sehr stark daran arbeiten, dass das Parlament endlich digitaler arbeiten kann. Corona wird nicht in zwei Wochen vorbei sein. Da können wir uns die bisherige Art der Arbeit, mit großen Präsenzsitzungen, nicht mehr leisten.

Was für Arbeit kann denn momentan noch im Bundestag, in den Fraktionen geleistet werden?

In der FDP-Fraktion arbeiten wir seit zweieinhalb Jahren digital, mit einem eigenen Intranet. Das klappt zuhause genauso gut. Seit Donnerstag ist auch mein gesamtes Team im Homeoffice. Probleme gibt es nur, wenn die Verwaltung und die Gremien des Bundestags ins Spiel kommen. Schon einfachste Videoschalten sind ein Problem. Da fehlt an vielen Enden die Technik.

Was wird inhaltlich noch bearbeitet? Mehr als Corona-Krisenbewältigung?

Kurzfristig sind die medizinischen Fragen und die wirtschaftlichen Folgen sehr wichtig. Die Krankenhäuser und das medizinische Personal brauchen mehr Unterstützung. Für digitalen Schulunterricht sollte es ein Sofortprogramm geben. Restaurants, Kulturtreibende und Soloselbständige kämpfen mit großen Umsatzeinbrüchen. Da gilt es, kurzfristig die Liquidität zu sichern. Auch in anderen Bereichen stellen wir die Arbeit aber nicht ein. Wir werden jetzt nur mit anderen Instrumenten arbeiten müssen.

Ist die Zeit der Krise aber nicht vor allem die Zeit der Exekutive – und das Parlament muss vor allem Regierungsentscheidungen zustimmen?

Das kurzfristige Krisenmanagement ist großteils Regierungshandeln. Wir sehen aber, dass auch die Legislative gefordert ist. Bei der medizinischen Versorgung und wirtschaftlichen Hilfen steht das Parlament als Haushaltsgesetzgeber in der Verantwortung.

Wie intensiv wird noch um Politik gestritten? Ziehen alle an einem Strang?

Das ist jetzt eine Ausnahmesituation, in der wir zusammenstehen müssen. In den Debatten am Freitag ist das fraktionsübergreifend deutlich geworden. Alternative Konzepte für die nächsten Schritte werden natürlich diskutiert – ohne kurzfristige Entscheidungen zu lähmen. Für die Kurzarbeit haben wir innerhalb eines Tages ein neues Gesetz durch alle drei Lesungen gebracht. Das war nötig und geht nur mit der Unterstützung aller Fraktionen.

Sollte das Parlament vorzeitig in die Sommerpause gehen, um – wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen – soziale Kontakte zu minimieren?

Nein. Das wäre nicht sinnvoll und auch nicht notwendig. Wir reduzieren in der kommenden Sitzungswoche die Präsenz in eng bestuhlten Gremien und schauen nach digitalen Alternativen. Aber es gibt keinen Grund, die parlamentarische Arbeit einzustellen. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen jetzt nicht das Kernstück unserer Demokratie in Zweifel ziehen lassen: Das Parlament trifft am Ende die Entscheidungen.

Sie sagten zu Beginn, die Isolation sei auch eine Chance, mal in Ruhe Themen abzuarbeiten. Wann, fürchten Sie, wird es für Sie persönlich schwer, allein zuhause zu sitzen?

Es ist sehr ungewohnt, die Wohnung nicht verlassen zu dürfen. Man muss sicher aufpassen, dass einem die Decke nicht auf den Kopf fällt. Aber Langeweile gibt es nicht. Und andere sind viel stärker betroffen, wenn Kinder oder kranke Angehörige versorgt werden müssen. Oder die berufliche Existenz in Gefahr ist. In den Krankenhäusern, Laboren, Gesundheitsämtern und Supermärkten wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Wer gesund und mobil ist, sollte sich solidarisch zeigen. Älteren Nachbarn kann man Hilfe anbieten. Bei den Blutspenden gibt es enorme Engpässe. Jetzt müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen.