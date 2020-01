Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Stadt Heilbronn hat rund 125.000 Einwohner, gut 2000 davon besuchten die diesjährige und damit aus allen Nähten platzende Bürgerversammlung in der Harmonie. Ein Prozentsatz, der sich sehen lassen kann und in anderen Kommunen Aufsehen erregen könnte – auch wenn der Eintritt frei war.

Oberbürgermeister Harry Mergel fasste in einem Satz zusammen, was sich vor allem seit dem letzten Jahr geändert hat, nicht neu, auch schon oft geschrieben, aber zutreffend: Die Außenwahrnehmung Heilbronns hat sich sehr zum Positiven verändert, die Innenwahrnehmung genauso.

Kein Zufall, dass Pink die dominierende Farbe war. Zwar nicht für eine "rosarote Zukunft", aber als Statement für die so gewandeten Buga-Freunde, die, vertreten durch ihren Vorsitzenden Hartmut Weimann, in diesem Ausnahmejahr auch ausnahmsweise als einzige für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt wurden.

Weimann versprach dann auch, dass deren bürgerschaftliches Engagement weiter gehen werde, unter anderem mit dem so bewährten "Garten der Heilbronner" und anderen Projekten. 13.000 Arbeitsstunden, das entspricht 325 Arbeitswochen, haben die Buga-Freunde geleistet. Der OB bedankte sich dafür bei ihnen mit einer Schifffahrt auf dem Neckar "bis Bad Wimpfen oder bis sonst noch wohin …"

Die mit dem viel besprochenen "Spirit der Buga" verbundene Aufbruchstimmung stand auch im Mittelpunkt von Mergels Rede. Er kündigte an, dass es "keine Ruhepause" geben werde, bezeichnete den kürzlichen Gemeinderatsbeschluss für den Bau der Brücke vom Bahnhof auf das Buga-Gelände nicht nur als einen Akt der Zukunft, sondern auch ein Gebot der Verlässlichkeit gegenüber den Investoren: "Heilbronn hält Wort!"

Auch dafür gab es Beifall. Seinen weiteren Ausführungen zur Bildungs- und Wissensstadt fügte er den Begriff der Gerechtigkeit hinzu, darin waren vor allem die Passagen interessant und zukunftsweisend, die sich mit einer grundsätzlichen Weiterentwicklung der Stadt befassen. Dabei wird es um nichts mehr oder weniger gehen als eine Zeitenwende, eine Transformation der wirtschaftlichen Ausrichtung der Stadt, für die das Ortsschild "Universitätsstadt Heilbronn" kein Etikett bleibt, sondern inhaltlich konsequent umgesetzt werden soll.

Dies wird selbstredend vor allem mit den Mitteln und dem Engagement der Dieter Schwarz-Stiftung erfolgen. Mergel benannte als die Säulen, auf denen das neue Heilbronn aufbauen will und vermutlich auch wird, den Telefunken-Park mit seinen Hightech-Weltmarktführern (Mergel: "Das Silicon Valley von Heilbronn"), die Hochschule Heilbronn, die "Campus-Founders" der Schwarz-Stiftung und den – ebenfalls vor allem mit Geldern der Stiftung arbeitenden – Zukunftspark Wohlgelegen.

Der OB kündigte an, dass zu den jetzt schon auf dem Campus tätigen Forschungseinrichtungen (Fraunhofer-Institut, Steinbeis-Stiftung) bald eine weitere, renommierte dazukomme. Die Vernetzung wissenschaftlicher Entwicklung mit den Unternehmen der Region in feste Strukturen, diese Transformation müsse gelingen, sie sei Grundlage der Entwicklung.

Als weitere Herausforderungen nannte Mergel den Verkehr, kündigte für das Frühjahr ein neues Klimaschutzkonzept an und zeigte sich hoffnungsfroh, dass der digitale und räumliche Umbau des Rathauses für acht Millionen Euro in absehbarer Zeit erfolgt sein werde, damit die Bürger Amtsgeschäfte auch von zu Hause erledigen können. Er freute sich, dass das Statistische Landesamt Heilbronn eine Spitzenposition im Wohnungsbau attestiert hatte.

Ganz auslassen konnte Mergel die Problemfelder nicht, bei allem (teils berechtigten) Selbstlob für die Bildung im frühkindlichen und schulischen Bereich, solle die Aufmerksamkeit auch denen gelten, die Hilfe brauchen: "Niemand soll verloren gehen!" Dafür gab es aber nur wenige Sätze zu den immer offenkundiger werdenden Problemen der Innenstadt, in der gerade wieder durch Geschäftsschließungen ein paar Leerstände mehr hinzukamen.

Kein Bürgerempfang ohne Unterhaltungselement. Musikalisch oblag dies wieder dem Männerquartett von "mundARTmonika", die in einem ziemlich anbiedernden "Ständle ans Ländle" den Maultaschenhorizont beschworen, dann aber zeigten, dass sie auch frech-frivol sein können. Und es zeigte sich auch, dass die Heilbronner singen können.

Nicht nur, wenn am Ende traditionell die erste Strophe von "Kein schöner Land in dieser Zeit" angestimmt wird, sondern auch – und das war einer der berührenden Momente – den richtigen Ton treffen können: Als die vier Sternsinger-Kinder das Weihnachtslied "Engel bringen frohe Kunde" sangen, stimmte, ohne Aufforderung und leise, der Saal in den Refrain "Gloria in excelsis deo" ein.

Für viele Besucher mag auch der Auftritt von Eckart von Hirschhausen der Höhepunkt gewesen sein. Nachdenklich, mit einigen etwas zu lange geratenen "Werbeblocks" für seine Bücher und Stiftungen ("Humor hilft heilen"), warb er dennoch humorvoll-hintergründig für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise.

Und er scheute sich auch nicht, politische Aussagen, etwa zum Thema Flüchtlinge ("Mit welchem Recht verschanzen wir uns hinter unserem Wohlstand!") und ungezügeltem Fleischkonsum zu tätigen: Er regte an, bei jedem Kauf von einem Kilo Fleisch dem Käufer auch gleich den dadurch produzierten 20-Liter-Eimer Gülle mitzugeben.

Zum Thema Klimawandel und in seinem Plädoyer für eine höhere CO2-Abgabe hatte er Folgendes zu sagen: "Wer scheißt schon in sein eigenes Wohnzimmer, lässt aber die Erde vor die Hunde gehen?" Dafür gab es Beifall.

Der Auftritt war Entertainment – ohne Durchhänger – verbunden mit Information und diversen Aufforderungen zur Selbstreflexion, aber auch Selbstoptimierung, mit Klischees und Kalauern, aber auch neuen Denkansätzen.

Den Zuschauern hat es gefallen. Die von ihm so gepriesene "kindliche Freude am Anfang" wurde dann auch bei Gebäck und Getränken – auch das gratis – weiter gefeiert.