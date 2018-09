Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Die Zahlen sehen wenig schmeichelhaft aus für die baden-württembergische Bildungspolitik: Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung wirft einen Blick auf die 75.815 Schüler im Land, die wegen einer Behinderung besonderen Förderbedarf haben. Von ihnen besuchten 49.339 Schüler eine Förderschule und 26.477 Schüler eine allgemeine Schule. Die Inklusionsquote liegt damit - bezogen auf rund eine Million Schüler insgesamt bis Klasse 10 - bei 2,64 Prozent.

Für die Studienautoren um Erziehungswissenschaftler Klaus Klemm ist jedoch vor allem ein anderes Zahlenpaar besorgniserregend: Der Anteil der Schüler mit Behinderung, der nicht am Regelunterricht teilnimmt, stieg im Südwesten in den vergangenen Jahren. Statt bei 4,7 Prozent im Schuljahr 2008/09 liegt die sogenannte "Exklusionsquote" inzwischen bei 4,9 Prozent (2016/17). Bundesweit ist die Quote von 4,9 auf 4,3 gesunken.

Ein Armutszeugnis, könnte man meinen, nachdem seit 2015 doch eigentlich der rechtliche Anspruch auf Inklusion an einer regulären Schule besteht. Diesen Schritt hatte die damalige grün-rote Landesregierung beschlossen, um der seit 2009 anerkannten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu genügen. Darin verpflichten sich die Staaten, dass "Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden".

Klemm stellt eine Entwicklung fest, die den Erwartungen entgegen läuft. Außer in Baden-Württemberg ist auch in Bayern und in Rheinland-Pfalz die Exklusionsquote gestiegen. "Diese drei Länder haben sich von dem in der UN-Konvention formulierten Ziel nach 2008/09 weiter entfernt", so das Urteil der Stiftung. Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht die Inklusion im Land schon "vor dem Scheitern" stehen.

Seitens des Kultusministeriums teilt man diesen Blick nicht. Einzig die Exklusionsquote als Beurteilungsmaßstab heranzuziehen, greife zu kurz, so eine Sprecherin. "Die Quote alleine kann nicht der entscheidende Indikator für den Erfolg der Inklusion sein." Entscheidend sei vielmehr, die individuellen Bedürfnisse und Ansprüche des Kindes und seiner Eltern mit den Angeboten und Möglichkeiten des Schulsystems in Einklang zu bringen. "Bei der Inklusion sollte es nicht um Quoten gehen, sondern um die Frage, an welchem Lernort die jeweilige Schülerin oder der jeweilige Schüler ihre oder seine Potenziale am besten entfalten kann", sagt die Sprecherin.

In Baden-Württemberg gibt es nicht nur die Wahl zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen. Auch die sogenannten "Außenklassen" sind sehr beliebt - in diesen werden Schüler der Förderschulen räumlich in den allgemeinen Schulen untergebracht. Diese Organisationsform stehe inklusiven Bildungsangeboten "qualitativ in nichts nach", so das Kultusministerium. In der Statistik würden diese über 3000 Schüler in 620 Klassen aber nicht erfasst. Und nicht zuletzt drückten die Ergebnisse des Berichts "letztlich auch die Entscheidungen der Eltern aus, die es aus unserer Sicht zu respektieren gilt".

Die GEW nennt dem Umgang mit der Inklusion "stiefmütterlich". "Stellenstreichungen, steigende Schülerzahlen vor allem an den Grundschulen und zu wenig Studienplätze sind die Ursache für das schlechte Abschneiden von Baden-Württemberg", so die Landesvorsitzende Doro Moritz. Auch die SPD wirft den Regierungsparteien vor, sie störten sich nicht an der Stagnation (CDU) oder verharrten in ihrem "bildungspolitischen Wachkoma" (Grüne). "Die aktuell mangelnde Ausstattung der Schulen untergräbt die Zielsetzung der Inklusion an zu vielen Standorten", so SPD-Bildungspolitiker Gerhard Kleinböck.

Seine Grünen-Kollegin Elke Zimmer hingegen erklärte: "Die SPD sollte nicht kleinreden, was wir zusammen auf den Weg gebracht haben." Die Abschaffung der Sonderschulpflicht sei ein "bildungspolitischer Meilenstein" gewesen, so die Mannheimer Grüne. Aber: "Gelingende Inklusion ist ein weiter Weg, wir stehen hier am Beginn und es sind weiterhin alle Anstrengungen und alles Engagement nötig, um für jedes Kind passgenaue Lösungen umsetzen zu können."