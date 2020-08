Von Martin Oversohl

Stuttgart/Langenau. Die stark steigende Zahl corona-infizierter Reiserückkehrer aus Kroatien erhöht den Druck auf Bund und Land, mit Pflichttests oder Einschränkungen zu reagieren. Baden-Württemberg und Bayern forderten am Dienstag, Kroatien zum Risikogebiet zu erklären. Das hätten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) vereinbart, sagte ein Sprecher im Stuttgarter Staatsministerium. Kretschmann habe kein Verständnis dafür, dass diese Entscheidung vom Bund noch nicht getroffen worden sei.

Die Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf Sars-CoV-2 greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat; bei niedrigeren Werten kommt es auf die Testkapazitäten und die Maßnahmen vor Ort an. In Kroatien liegt die Infektionsrate derzeit bei 25.

Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte, das Land oder die Region Dalmatien mit ihren größeren Städten Split, Zadar und Dubrovnik sollten dennoch als Risikogebiet erwogen werden. Süddeutschland sei möglicherweise besonders betroffen, da die kroatische Küste geografisch deutlich näher liege als die Nord- und Ostsee.

Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn forderte Konsequenzen für Reiserückkehrer aus europäischen Ländern, für die es noch keine Reisewarnung gibt. "Gerade mit Hinblick auf das Reiseziel Kroatien muss etwas getan werden. Der Druck ist da".

Kuhn schlug vor ebenfalls vor, Kroatien zum Risikogebiet zu erklären, so wie es Österreich bereits vor wenigen Tagen getan habe. "Eine andere Option ist, statt ganzer Länder einzelne Regionen zu Risikogebieten zu erklären", so Kuhn. Möglich sei auch eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Ländern oder Regionen mit einer hohen Infektionsgefahr.

Laut Landesgesundheitsamt stammt jede vierte registrierte Infektion der vergangenen rund zwei Monate aus dem Ausland und von Urlaubern. Seitdem die Reisewarnungen für viele europäischen Staaten Mitte Juni aufgehoben wurde, seien insgesamt 895 von 3400 Covid-19-Fällen in Baden-Württemberg bei Rückkehrern festgestellt worden, also rund 26 Prozent, wie das LGA in Stuttgart mitteilte (Stand 17. August). Vor knapp einer Woche lag der Anteil bei 21 Prozent.

Das meistgenannte Infektionsland ist laut LGA derzeit der Kosovo (23 Prozent der importierten Fälle), dahinter liegt Kroatien mit rund 15 Prozent. Eine ähnlich große Rolle spielte zuletzt auch Serbien. Schlagzeilen machten unter anderem junge Menschen in Stuttgart und Göppingen gesorgt, die aus der Party-Hochburg Novalja auf der kroatischen Adria-Insel Pag zurückgekehrt waren und andere angesteckt haben sollen.

In Baden-Württemberg können sich Reisende unter anderem auf dem Parkplatz Neuenburg-Ost an der A5 sowie am Stuttgarter Hauptbahnhof und an den Flughäfen in Stuttgart, Friedrichshafen und am Baden-Airpark testen lassen.

Die jüngste Test-Panne in Bayern hat auch die Behörden im Alb-Donau-Kreis alarmiert: An der deutsch-österreichischen Grenze haben sich vier Männer aus Langenau auf der Heimreise aus dem Urlaub testen lassen – allerdings erhielten sie das Ergebnis erst eine Woche später. Sie gehören nach Angaben des Alb-Donau-Kreises zu den rund 1000 Menschen, die wegen eines Fehlers bei der Datenverarbeitung in Bayern erst sehr spät von ihrer Infektion erfuhren. Die Langenauer hätten seither verschiedenste Kontakte gehabt, die nun zurückverfolgt würden, sagte ein Sprecher des Amtes in Ulm.

Laut SWR war den Männern an der Teststation gesagt worden, es sei alles in Ordnung, wenn sie nach einigen Tagen nichts hörten. Einige seien daher wieder zur Arbeit gegangen, zitiert der Sender den Bürgermeister Daniel Salemi.

Dies war zwar leichtsinnig, aber offenbar nicht illegal: Nur wenn Kroatien als Risikogebiet definiert wäre, hätten sie bis zum Vorliegen des Ergebnisses in Quarantäne gemusst. Inzwischen hat das Gesundheitsamt diese angeordnet, ebenso für eine nicht genannte Zahl von Kontaktpersonen.