Musikkabarett und Puppenspiel, Humor und Tragödie zum Auftakt: Die „Imaginale“ in Heilbronn startet am 31. Januar mit „House by the Lake“. Yael Rasooly und Yaara Goldring aus Israel erzählten darin die Geschichte dreier Schwestern während des Holocaust. Foto: Nir Shaanani

Heilbronn. (rnz) Das Theater Heilbronn ist vom 31. Januar bis 9. Februar erneut Austragungsort des Internationalen Figurentheaterfestivals "Imaginale" – gemeinsam mit fünf weiteren Städten in Baden-Württemberg, darunter auch Mannheim und Eppingen. Die "Imaginale" gilt als eines der wichtigsten Festivals in diesem Bereich und zeigt alle zwei Jahre herausragende Arbeiten und aktuelle Entwicklungen. Inszenierungen aus dem Grenzbereich von Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst sind dabei Programm.

Schwerpunkt der mittlerweile sechsten Ausgabe dieses Festivals ist die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von menschlichen und künstlichen Körpern. Insgesamt neun Inszenierungen unterschiedlichen Inhalts und mit Einsatz verschiedenster künstlerischer Mittel und Methoden sind in Heilbronn für Erwachsene und Jugendliche zu sehen.

Den Festivalauftakt in Heilbronn bestreitet am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr in der "Boxx" das israelische Team Yael Rasooly und Yaara Goldring mit "House by the Lake". Das Stück vereint Musikkabarett und Puppenspiel, Humor und Tragödie, und erzählt die Geschichte dreier Schwestern während des Holocaust. "Kasper in Teufels Küche" heißt ein modernes Kasperletheater für Erwachsene, mit dem die Thalias Kompagnons aus Nürnberg am 1. Februar um 20 Uhr in der "Boxx" zu sehen sind. Der Teufel hat die Nase voll von Kaspers permanent guter Laune und schiebt ihm einen Zaubertrank unter, der ihn trübsinnig macht. Nun werden auch Seppel, Gretel und die Großmutter in die Sinnkrise hineingezogen und Kasper sieht keinen anderen Ausweg als einen Pakt mit dem Teufel.

Den großen literarischen Stoff von Theodor Storms "Schimmelreiter" hat das Puppentheater Magdeburg verarbeitet und ist damit am 2. Februar um 20 Uhr im Komödienhaus zu Gast.

Das Theaterduo Livsmedlet aus Finnland und Schweden erzählt in "Invisible Lands" ohne Worte von den Fluchtgeschichten, die sich derzeit überall auf der Welt zutragen. Dabei werden die Körper des Duos zu Landschaften, in denen sich Miniaturfiguren bewegen. Es gibt zwei Vorstellungen am 4. Februar um 17 und um 21 Uhr in der "Boxx". In "Tria Fata" von der Compagnie La Pendune aus Frankreich spielen am 5. Februar um 20 Uhr in der "Boxx" eine Puppenspielerin und ein Musiker um Leben und Tod. Eine alte Dame möchte dem Tod ihr Leben erzählen und entwickelt ein Kaleidoskop von Erinnerungen und wahrhaften Unwahrscheinlichkeiten, die durch die Fäden der drei Schicksalsgöttinnen zusammengehalten werden.

Die Lebensgeschichte von Valerie Solana, amerikanische Autorin eines feministischen Manifests und die Frau, die auf Andy Warhol schoss, steht im Mittelpunkt des Stückes "Chambre Noir" der französisch-norwegischen Gruppe Plexus Polaire am 6. Februar um 20 Uhr im Komödienhaus. Zu erleben ist ein halluzinatorischer Bilderreigen mit lebensgroßen Figuren, Live-Percussion und Videoprojektionen.

Einen Abend über die Eigensinnigkeit von Material bietet die Figurentheaterspielerin Antje Töpfer zusammen mit dem Live-Musiker Christoph Mäcki Hamann am 7. Februar um 20 Uhr in der "Boxx". Denn jedes Material hat seinen eigenen Charakter, eigene Bedürfnisse und spezielle Verwandlungsmöglichkeiten und bietet somit die Grundlage für drei sehr unterschiedliche Geschichten.

Mystisch geht es in "r.o.o.m." von Meinhardt/Krauss aus Stuttgart am 8. Februar um 20 Uhr in der "Boxx" zu. Eine Frau findet sich in einem Raum wieder, den sie nie zuvor gesehen hat. Dabei ist es ihr Tisch, ihr Stuhl, aber nicht ihr Zimmer. Ein faszinierendes Spiel zwischen Realität und Virtualität und ein Experiment mit dem Einsatz Neuer Medien auf der Bühne.

Den Schlusspunkt in Heilbronn setzt das Theater Handgemenge aus Deutschland mit "Der Morgen kann warten" am 9. Februar um 20 Uhr in der "Boxx". In einer Mischung aus Schattentheater und Schauspiel wird die Geschichte von einem alten Mann, der nicht schlafen will, erzählt. Er hatte Angst, dass seine Seele den Körper verlässt, sobald er die Augen schließt. Und so fährt er eines Nachts in seinem Bett zum Haus hinaus.

Info: Karten gibt es unter Telefon 07131 / 563001 oder www.theater-heilbronn.de