Ilsfeld. (pol/van) Ilm Fall der verendeten Fische in der Schozach laufen nun Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter einer Firma in Ilsfeld. Auch die Ursache für das mysteriöse Fischsterben sei nun geklärt. Das teilen die Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn am Mittwoch mit.

Demnach soll die Flüssigkeit, die am 4. April zu dem Fischsterben geführt hat, durch einen Unfall in einer Spedition in das Bachbett gelangt sein. Damit wurde der Anfangsverdacht bestätigt. Nach den bisherigen Ermittlungen soll dort ein Mann mit einem Gabelstapler gegen einen 1000 Liter fassenden Flüssigkeitscontainer gestoßen sein. Dessen Inhalt lief aus und gelangte anschließend vom Hof der Firma über eine Entwässerungsrinne in einen Entwässerungsschacht und von diesem nach draußen in das Bachbett, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei ermitteln inzwischen wegen Gewässerverunreinigung gegen den 31-Jährigen und einen Kollegen, weil beide Mitarbeiter den Vorfall nicht gemeldet haben - weder der Firmenleitung noch den Umweltbehörden. Ob noch weitere Personen für den Schadensfall verantwortlich sind, wird derzeit geprüft. "Eine Verpflichtung, den Behälter, in dem sich die Flüssigkeit befand, als Gefahrgutcontainer zu kennzeichnen, bestand nicht", berichten die Beamten weiter.