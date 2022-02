Von Ulf Vogler

Neusäß. Es ist ein Milliardenprojekt, das den Bahnverkehr in Deutschland und darüber hinaus spürbar beschleunigen soll. Nachdem die Planungen für den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm immer konkreter werden, werden die Stimmen der Kritiker auch immer lauter. Bürgerinitiativen in verschiedenen Orten der Region haben sich gebildet und wollen ihre Interessen durchsetzen. Dabei gibt es mitunter völlig gegensätzliche und auch ungewöhnliche Sichtweisen. So schlägt ein Kommunalpolitiker vor, den historischen Augsburger Bahnhof einfach links liegen zu lassen und die neue Trasse um die 300.000-Einwohner-Stadt herum zu planen. Auf der anderen Seite findet die Initiative "Schwabentrasse" einen Streckenneubau auf der grünen Wiese für 14 Minuten weniger Fahrtzeit "absolut unverhältnismäßig".

Durch solche Äußerungen scheint schon jetzt klar zu sein: Der Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse wird viele nicht zufriedenstellen können. Denn die Planer der Deutschen Bahn (DB) sind mit unterschiedlichsten Interessen konfrontiert, alle Wünsche können sie keinesfalls unter einen Hut bringen.

Im Detail äußert sich das Unternehmen allerdings nicht öffentlich zu den Forderungen und Befürchtungen. Die DB habe von Anfang an engen Kontakt zu Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern gesucht, sagt ein Unternehmenssprecher. Anregungen aus der Region seien schon berücksichtigt worden. Darüber hinaus verweist die Bahn auf die Rahmenbedingungen des Projekts, die im Bundesverkehrswegeplan sowie dem sogenannten Deutschlandtakt verankert seien. Dieser gibt vor, dass künftig die Fernzüge in den großen Städten alle halbe Stunde zu festen Zeiten ankommen und abfahren sollen.

Ziel ist daher der Aus- oder Neubau der bislang 85 Kilometer langen Bahntrasse zwischen den beiden benachbarten Großstädten in Bayern und Baden-Württemberg. Das Projekt wurde vom Bund mit einer hohen Priorität eingestuft. Die Fernverkehrsstrecke Stuttgart-München und darüber hinaus die europäische Magistrale Paris-Wien-Bratislava sollen möglichst bald nicht mehr in Schwaben ausgebremst werden. Schon seit Jahren fordern manche, dass es eigentlich nur um eine Modernisierung der bestehenden, mehr als 160 Jahre alten Eisenbahnstrecke gehen sollte. Andere halten einen Neubau direkt neben der Autobahn 8 (München-Stuttgart) für sinnvoller.

In etwa einem Jahr sollen die Planungen so konkret sein, dass dann ein Raumordnungsverfahren stattfinden kann. Ziel ist, die Verbindung zwischen Ulm und Augsburg auf 26 Minuten zu reduzieren, etwa eine Viertelstunde weniger als bisher. Die Züge sollen künftig 300 km/h schnell fahren können.

Es gibt für den Bau nach wie vor mehrere Optionen. Doch nachdem die DB vor einigen Wochen die möglichen Streckenverläufe auf 20 Meter breite Trassen konkretisiert hat, werden den Menschen die Folgen nun im Detail vor Augen geführt. Auf den im Internet veröffentlichten Karten kann man sehen, dass in manchen Orten wie Neusäß bei Augsburg die Trasse auf bereits bebautem Gebiet verlaufen würde. Im Ortsteil Westheim müsste vielleicht ein Teil des Friedhofs verlegt werden.

Eine von dem Projekt sehr betroffene Gemeinde ist Zusmarshausen. Praktisch jede der vier möglichen Streckenführungen tangiert den Ort in unterschiedlicher Dimension. Der dortige Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) sorgte zuletzt für Wirbel, indem er vorschlug, am Augsburger Stadtrand einen eigenen Fernbahnhof für die ICE-Züge und den französischen TGV zu bauen. Dann müssten in Neusäß und Diedorf im Landkreis Augsburg auch keine Häuser abgerissen werden, wirbt der Bürgermeister für seine Idee. "Daneben würde der Metropole Augsburg ein Fernbahnhof gut zu Gesichte stehen", meint er. Realistische Chancen hat der Vorschlag wohl nicht .

Die "Bürgerinitiative Schwabentrasse" steht dem Großprojekt generell sehr kritisch gegenüber. Die Verantwortlichen haben auf Feldern entlang einer möglichen Route zahlreiche Schilder mit der Aufschrift "Achtung ICE Trassenvariante" aufstellen lassen, um die Dimension klar zu machen. Die Initiative stellt die Belastung der Menschen und der Umwelt in den Vordergrund. Demgegenüber will die Bürgerinitiative "Bahnausbau 2.1" insbesondere einen Ausbau der bisherigen Bahnstrecke im Augsburger Umland verhindern. "Wir wollen eine optimale Lösung für die Region Augsburg erreichen, ohne gravierende Nachteile für die an der Bahnlinie wohnenden Menschen", betonen die Verantwortlichen.