Jobtickets bald steuerfrei?

Hessen und Baden-Württemberg wollen sich im Bundesrat dafür starkmachen, dass Jobtickets von der Steuer befreit werden. Beide Länder bringen am Donnerstag einen gemeinsamen Antrag in den Finanzausschuss ein, wie ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums in Wiesbaden sagte.

Gewährt bislang ein Arbeitgeber seinen

[+] Lesen Sie mehr