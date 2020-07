Heilbronn/Wroclaw. (pol/mare) Der Polizei sind weitere Schläge gegen die Keyless-Go-Autodiebe gelungen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden die beiden polnischen Bandenköpfe mittlerweile nach Deutschland ausgeliefert und der Hof, auf dem die Wagen zerlegt wurden, durchsucht. Die operativen Ermittlungen sind dadurch zu Ende.

Seit August 2019 ermittelte die Ermittlungsgruppe Keyless Go der Heilbronner Kriminalpolizei überwiegend verdeckt gegen eine Bande von polnischen Autodieben. Grund für die Einrichtung der Ermittlungsgruppe war eine Häufung von Diebstählen hochwertiger Kraftfahrzeuge im Landkreis Heilbronn. Bis zum 2. Juni wurden insgesamt acht Mitglieder der Bande ermittelt und vorläufig festgenommen darunter auch die beiden Anführer der Bande, ein 36-jähriger und ein 40-jähriger Pole.

Aufgrund eines europäischen Haftbefehls wurden die beiden mittlerweile nach Deutschland ausgeliefert und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Der Gruppierung um die beiden Anführer konnten zu diesem Zeitpunkt 34 Einzeldiebstähle mit einem Gesamtschaden von 1,4 Millionen Euro zugeordnet werden.

Die verdeckten Ermittlungsmaßnahmen führten zur Identifizierung eines 49-jährigen Polen, der im Verdacht stand, die in Deutschland entwendeten Fahrzeuge in einem landwirtschaftlichen Hof in der Nähe von Lubin/Polen komplett zerlegt und die hieraus gewonnenen Fahrzeugteile für den Fahrzeugteilemarkt bereitgehalten zu haben. Am 16. Juli wurden diesen Hof sowie mehrere Wohnungen in Polen durchsucht.

Für diese Aktion waren Vertreter des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, von Europol, der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Heilbronn eigens nach Polen gereist, um gemeinsam mit Polizisten aus Lubin und Wroclaw die Durchsuchungen durchzuführen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 49-Jährige eine enorme Anzahl von Fahrzeugteilen auf seinem Hof und hier in mehreren Scheunen, Werkstatträumen und Containern lagerte. Wie sich herausstellte, wurden die Karossen von zum Teil sehr hochwertigen Fahrzeugen dort mittels Winkelschleifer zerlegt. Im Anschluss erfolgte der Ausbau sämtlicher Einzelteile, die nach der Unkenntlichmachung der Individualnummern sortiert und in Regalen in Containern gelagert wurden. Fahrzeugdächer und -türen wurden im Freien abgelegt.

An wenigen Teilen konnten noch Individualnummern festgestellt werden. Hierdurch gelang es, bislang 14 weitere Pkw-Diebstähle, überwiegend aus den Bereichen Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen und Polen, zuzuordnen. Der Winkelschleifer, der zum Zerlegen der Fahrzeuge verwendet worden war, stammte aus einem Diebstahl aus Bayern.

Die operativen Ermittlungsmaßnahmen sind durch diesen "Action Day" abgeschlossen. Die Auswertung zahlreicher sichergestellter Datenträger soll den Ermittlern nun weitere Erkenntnisse und Beweise liefern.

Die weiteren Ermittlungsmaßnahmen gegen den 49-jährigen Polen werden durch die polnischen Ermittlungsbehörden geführt.

Update: Mittwoch, 22. Juli 2020, 16.06 Uhr

Heilbronn. (RNZ/rl) Im Landkreis Heilbronn stieg 2019 die Anzahl der Diebstähle hochwertiger Autos stark an, die mit dem Keyless-Go-System ausgestattet waren. Zwischen Januar und August gab es laut Polizei 34 solcher Fälle. Der Gesamtschaden lag bei rund zwei Millionen Euro. Die Tatorte lagen dabei allesamt an der Autobahn. Zudem schlugen die Diebe nachts zu. In 29 Fällen wurden Audis gestohlen. Nach ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass es sich bei den Tatverdächtigen um Osteuropäer handeln könnte.

Am 22. April vermeldeten Polizei und Staatsanwaltschaft die Festnahme von sieben mutmaßlichen polnischen Bandenmitgliedern. Damals wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details zu den weiteren Tatverdächtigen gemacht.

Nun gelang es Polizeibeamten in Norwegen und Polen, die beiden Köpfe der Bande festzunehmen. Hierbei soll es sich um zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 36 und 40 Jahren handeln. Ihnen wird der schwere Bandendiebstahl in bundesweit 24 Fällen und der versuchte schwere Bandendiebstahl in drei Fällen vorgeworfen.

Der 36-Jährige gilt als Chef der Bande, der 40-Jährige als enger Vertrauter des Bandenchefs. Er fungierte hierbei unter anderem als dessen Fahrer bei der Begehung der Kfz-Diebstähle.