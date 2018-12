Heilbronn/Mannheim. (pol/rl) Zehn mutmaßliche Mitglieder einer Autoschieberbande gingen der Polizei ins Netz und sitzen nun in Haft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Freitag mit. Von den Verdächtigen im Alter von 20 bis 45 Jahren sollen neun litauische Staatsangehörige sein. Ein weiterer ist Deutscher tadschikischer Herkunft. Sie sollen seit November 2017 in bislang 15 bekannten Fällen, davon acht in Baden-Württemberg, hochwertige Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro gestohlen haben.

Sieben der Fahrzeuge wurden nach Litauen transportiert, um sie dann nach Tadschikistan weiterzuverkaufen. Sechs dieser Fahrzeuge konnte die Polizei sicherstellen. Entweder ließen die mutmaßlichen Täter die Fahrzeuge weit entfernt vom Tatort zurück oder sie wurden, wie in zwei Fällen aus Untergruppenbach und Flein Ende Februar 2018, bei der Kontrolle eines Sattelzuges durch polnische Polizeibeamte sichergestellt. Ein Fahrer sowie ein weiteres Bandenmitglied wurden damals festgenommen.

Das Ermittlungsverfahren begann im November 2017, als ein 29-jähriger Litauer bei einem Autoaufbruch in Mannheim festgenommen und in der Nacht zum 17. November 2017 ein Maybach, ein Porsche und ein BMW in Mannheim gestohlen wurden. Die drei Autos hatten einen Gesamtwert von mehr als 300.000 Euro. Diese Autos wurden jedoch von einer anderen Tätergruppe gestohlen, die unabhängig von dem 29-Jährigen agierte.

Die größtenteils verdeckten Ermittlungen ergaben, dass der 29-jährige Autoaufbrecher und die Diebe der drei Fahrzeuge Unterschlupf in der Wohnung einer Landsmännin in der Mannheimer Innenstadt gefunden hatten.

Hintergrund Ablauf des Verfahrens Das Ermittlungsverfahren wurde nach der Festnahme des Autoaufbrechers Anfang November 2017 und dem Diebstahl dreier Fahrzeuge in Mannheim wenige Tage später zunächst von der Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim geführt. Weitere Recherchen ergaben, den Verdacht auf "organisierte [+] Lesen Sie mehr Ablauf des Verfahrens Das Ermittlungsverfahren wurde nach der Festnahme des Autoaufbrechers Anfang November 2017 und dem Diebstahl dreier Fahrzeuge in Mannheim wenige Tage später zunächst von der Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim geführt. Weitere Recherchen ergaben, den Verdacht auf "organisierte Kriminalität", sodass eine Ermittlungsgruppe zwischen der EG "Eigentum" und dem Dezernat "OK" gebildet wurde. Aufgrund weiterer Taten im Landkreis Heilbronn Anfang Februar 2018, übernahm die Staatsanwaltschaft Heilbronn das Ermittlungsverfahren in seiner Gänze am 5. April 2018. Wie sich weiter herausstellte, waren die Verdächtigen äußerst mobil und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den angrenzenden Ländern Niederlande und Belgien unterwegs. Gemeinsam mit Europol, die bereits frühzeitig eingeschaltet waren und mit Unterstützung von Eurojust, wurden die Ermittlungen ausgeweitet und am 07. September 2018 ein sogenanntes "Joint Investigation Team, kurz "JIT" gebildet. Ein "JIT" ist eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, die auf europäischer Ebene, unter Beteiligung von Behörden mehreren Ländern an einem konkreten Fall auf Zeit zusammenarbeitet. Dies selbstverständlich auch in finanzieller und logistischer Hinsicht. (pol)

Die weiteren Recherchen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe unter Beteiligung litauischer Behörden, insbesondere der Polizei in Kaunas/Litauen sowie Europol und Eurojust als "Joint Investigation Team" ergaben, dass die weiteren zwölf Taten von einem 40-jährigen Mann aus dem litauischen Kaunas aus organisiert und koordiniert wurden. Die Taten fanden statt in Talheim (2), Untergruppenbach und Flein, im Landkreis Heilbronn gelegen. Zudem in Pforzheim, im hessischen Bad Vilbel, Dinslaken, Hamminkeln, Bochum, Ratingen, Münster und letztmals am 13. September in Moers, alle in Nordrhein-Westfalen.

Dazu reisten die eigentlichen Diebe nach Deutschland ein und fanden Unterschlupf in den Wohnungen sowohl bei der Landsmännin in Mannheim, als auch bei einer weiteren Litauerin in Stuttgart. Von dort aus gingen sie schließlich auf ihre Beutezüge.

Die gestohlenen Fahrzeuge, die alle mit dem "Keyless-Go-Start-System" ausgestattet waren und mittels Funkwellenverlängerung gestartet wurden, wurden anschließend tatortortnah zum Transport vorbereitet und dann auf Sattelzügen abtransportiert oder von Kurieren direkt nach Litauen gefahren.

Am vergangenen Montag wurden die zehn Verdächtige verhaftet: acht davon in Litauen, zwei in Stuttgart und in Nordrhein-Westfalen. Dazu waren acht Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und die ermittlungsführende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Heilbronn in Litauen.

Insgesamt wurden dort elf Objekte durchsucht. In Deutschland waren es fünf Wohnungen in Mannheim, Stuttgart, Düsseldorf und Oerlingshausen sowie eine Lagerhalle mit Büro und zwei Autos in Leopoldshöhe in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei fand dabei umfangreiches Beweismaterial, das noch ausgewertet werden muss. Die Festgenommenen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die in Litauen Verhafteten sollen in der kommenden Wochen nach Deutschland ausgeliefert werden.

Aufgrund der Komplexität des Verfahrens und weil es möglicherweise noch weitere Beteiligte auf freiem Fuß sind, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch an.