Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Seit 20 Jahren kommt der Weihnachtscircus nun nach Heilbronn und die Veranstalter, die Gehrmann & Melnjak Circusproduktion aus Einbeck, sagen, das sei nicht nur eine "Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht", es gäbe hier auch ein Publikum "welches man sich nicht treuer und begeisterter wünschen kann". Über 80.000 Besucher jeden Winter seien der Beweis, dass der klassische Zirkus lebe. Dafür stehen unter anderem die eher leisen Clown-Nummern, wie sie in den vergangenen Jahren ebenso zu sehen waren wie Klassiker der Jonglage, auch wenn das Motto "Menschen - Tiere - Sensationen" nicht mehr ganz zutrifft: Heilbronn gehört zu den Städten, die ein Wildtierverbot für den Zirkus beschlossen haben.

Zwar hätte der Weihnachtscircus für dieses Jahr noch "Bestandsschutz" in dieser Hinsicht, aber es werden dennoch keine Löwen mehr Männchen machen und Tiger durch Feuerreifen springen. Dafür aber treten Petra und Roland Duss mit ihren vier patagonischen Seelöwen auf, gelehrige Tiere, mit denen sie auch schon zum größten und wichtigsten Zirkusfestival in Monaco eingeladen waren. Einer der Seelöwen ist auch eine Fernseh-Bekanntheit aus der Serie "Hallo Robbie".

Eine weitere Neuheit ist die Kooperation mit dem legendären Schweizer Nationalcircus Knie, der laut Veranstalter "unangefochten für die schönsten Pferdedarbietungen und Exoten-Tableaus in Europa steht". Die Familie Knie verlasse nur sehr selten die Schweiz für andere Engagements, sie habe sich in diesem Jahr für Heilbronn entschieden. Mehr als 60 Artisten werden auftreten, darunter viele in Monaco ausgezeichnete, mit den "spektakulärsten und gefährlichsten Darbietungen der Circuswelt". Und mit ebenso spektakulären Show-Effekten will man das alles zum 20-jährigen Bestehen toppen. Beim Gastspiel 2017 war das Publikum gebeten worden, sich für das Jubiläumsjahr über Facebook an der Programm-Auswahl zu beteiligen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, heißt es. Der Publikumsfavorit war die "Truppe Sokolov" aus Russland. Die 14 Ausnahmeartisten, in Monaco mit dem "Goldenen Clown" ausgezeichnet, sind weltweit unterwegs und waren eigentlich ausgebucht. Nun kommen sie doch.

Die Veranstalter legen auch Wert auf ein ansprechendes Umfeld mit Gastronomie, Weihnachtsmarkt, Christbäumen und einem Café im beheizten Foyerzelt. Der Vorverkauf hat begonnen, Premiere ist am Mittwoch, 19. Dezember, mit einer großen Familienvorstellung zu reduzierten Eintrittspreisen um 15.30 Uhr und einem festlichen Galaabend um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen täglich um 15.30 und 20 Uhr, an Heiligabend nur eine Vorstellung um 14 Uhr, der Neujahrstag ist spielfrei. Am 6. Januar findet die Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr statt.

Info: Der Eintritt kostet zwischen 17 und 45 Euro (ermäßigt zwischen 15 und 39 Euro), Vorverkauf über die Tourist-Info Heilbronn, Kaiserstraße 17, an der Zirkuskasse ab 10 Uhr oder unter Telefon 0700 / 59800000 und www.weihnachtscircus.com