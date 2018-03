Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Bilanz des Pferdemarktes am vergangenen Wochenende könnte angesichts des strahlenden Sonnenscheins eigentlich ebenso strahlend ausfallen. Er war sehr gut besucht, aber dass nicht doch noch mehr Besucher kamen, lag unter anderem an der klirrenden Kälte. Trotzdem: Wer sich durch die Straßen rund um den traditionellen Standort Harmonie zwängte, erlebte einen Bilderbuchpferdemarkt - angesichts der "Baustelle Harmonie" (hier entsteht gerade das Parkhotel am Stadtgarten) keine Selbstverständlichkeit. Spürbar machte sich auch die Grippewelle bemerkbar.

Ausfälle gab es bei den Marktbeschickern, es kamen etwa 360 statt der angekündigten über 400, und an den Pferdehaltern ging sie auch nicht vorbei: Statt der 200 gemeldeten Pferde stellten sich nur 136 der Jury auf dem Gelände des Reitervereins am Trappensee.

Kräuterbonbons und Glühwein oder die Eskimo-Handschutzcreme, wie sie am Stand von Schleif‘s Kräuterbalm vor der Harmonie angeboten wurde, passten da gut, so wie die Lammfellsohlen und lange Unterhosen, die man in der Karlstraße kaufen konnte: "Wir kommen schon seit mehr als 40 Jahren auf den Heilbronner Pferdemarkt", erklärte eine junge Beschickerin aus Pirmasens. Lammfellprodukte in Eigenproduktion ist das Erfolgsrezept der Familie Motsch-Tkaczuk, und die Juniorchefin und ihr Mann konnten kaum eine Pause einlegen, so dauerhaft belegten interessierte Besuchern ihren Stand.

Für die Wärme von innen gab es Gin aus heimischer Produktion, einen heißen Becher Kaffee und ein echter Leierkastenmann sorgte dafür, dass es einem auch warm ums Herz wurde. Der Pferdemarkt, auch als Eldorado der Haushaltshelfer von unschlagbarem Ruf, zeigte wieder einmal, dass Fensterputzen, Silberpolieren und Gemüseschnippeln als reines Vergnügen erlebt werden können.

Positiv zu vermerken war, dass einige Neuheiten gut ankamen, zum Beispiel das tierfreundliche Ponyreiten auf dem Rasen des "Rest-Stadtgartens", wo die Tiere frei geführt werden konnte, statt endlos im Kreis ihre Runden drehen zu müssen. Die kleinen Pferdefreunde mussten manchmal auch Wartezeiten in Kauf nehmen. Das weithin sichtbare Riesenrad setzt nachts mit seiner vielgestaltigen Beleuchtung einen unübersehbaren Akzent und die erstmals im Foyer der Harmonie veranstaltete Scheunenparty war nach Auskunft der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH (HMG) ebenfalls gut besucht.

Indessen hat man schon den nächsten Pferdemarkt im Visier - aus gutem Grund: Er feiert dann sein 250. Jubiläum. Aber weil sich im Buga-Jahr 2019 alles auf das Großereignis fokussiert, will die HMG dieses denkwürdige Jubiläum eher bescheidener begehen, auch abhängig davon, wie weit dann das Hotel am Stadtgarten, das ja auch zur Buga im April eröffnen soll, dem Pferdemarkt Raum gibt.

Die Erfahrung mit der neuen "Streckenführung" hilft schon weiter. Ideen, wie zum Beispiel Planwagenfahrten anzubieten, gibt es ebenfalls schon. Am rustikalen Ausklang mit Blasmusik und schwäbischer Hausmannskost zur Prämierung in der Harmonie wird sich wohl auch nicht viel ändern.