In der Heilbronner Innenstadt formierte sich am Montag erstmals ein von vielen Gruppen getragener Protestzug gegen die „Spaziergänge“. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von B. Fritz-Kador und A. Guzy

Heilbronn. Es war die erste Demo in Heilbronn, in der die bisher leise oder auch schweigende Mehrheit zusammengefunden hat, um ein Zeichen zu setzen gegen die Lauten unter den Impfgegnern, "Querdenkern" und ihrer nicht mehr zu übersehenden Anhängerschar aus dem rechten Lager. Aufgerufen dazu hatten der SPD-Kreisverband Heilbronn-Stadt, die Ortsvereine von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, der DGB Heilbronn, die Gewerkschaft Verdi, "Heilbronn sagt Nein", das "Netzwerk gegen Rechts Heilbronn", der Stadt- und Kreisjugendring, das "Demokratie-Zentrum Heilbronn" und die Antidiskriminierungsstelle. Motto der Veranstaltung war: "Zusammenhalten statt querdenken". Im Vorfeld hatte es dazu geheißen: Selbsternannte "Querdenker" verbreiten Falschinformationen und versuchen so, das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen zu erschüttern und unser demokratisches System als Ganzes infrage zu stellen."

Arne Gailing, Bezirksgeschäftsführer des DGB, der als Mitveranstalter die Demo-Teilnehmer auf dem Kiliansplatz begrüßte, räumte offen ein, dass die Veranstalter längst nicht mit so vielen von ihnen gerechnet hätten. Silke Ortwein, DGB-Regionssekretärin, hatte noch vor Beginn der Demo ihre Zahl auf 600 geschätzt, und sie sollte recht behalten. Damit reichte dann auch, unerwartet, aber doch geordnet geführt, die Menschenkette, unter anderem mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic, vom K3 in der Sülmerstraße einmal quer durch Heilbronn bis hinein in die Fleinerstraße zur "Galeria". Die Polizisten, die sich dort postiert hatten, bekamen, wie ihre im Stadtgebiet verteilten Kollegen, nicht viel zu tun. Der Protest verlief friedlich und zivilisiert. Der Radler, der vom hohen Stahlross aus über die Menschenkette hinweg schrie "Wissenschaft braucht Dialog!" war die Ausnahme; unklar blieb, welche "Wissenschaft" er meinte.

Bei der Demo der "Querdenker" und Impfgegner auf der Theresienwiese am 1. Januar waren laute Pöbeleien und Beleidigungen unüberhörbar, am Kiliansplatz waren die Töne leise, wurde auch untereinander argumentiert. Den größten Beifall erhielt Gailing, als er Haltung und Agitieren der Rechten anprangerte, die Corona für ihre demokratiefeindlichen Zwecke instrumentalisierten und die Demokratie bewusst schädigen wollten. Die Demo solle auch dazu eine Botschaft sein und Denkanstöße vermitteln. Dass SPD-Stadtrat und Pfarrer Erhard Mayer eher eine Predigt denn eine Rede hielt, wurde gerne und gut angenommen, auch weil sie von Humor wie auch einem hohen ethischen Anspruch geprägt war. Sein Appell: Tue das Deine – und: Sich impfen zu lassen, das sei auch ein Akt der Nächstenliebe.

Gegen die "Montagsspaziergänge" positioniert haben sich auch Gemeinderat und Stadtverwaltung in Heilbronns Nachbarstadt Brackenheim. Die Heuss-Stadt ist seit mehreren Wochen einer der am stärksten frequentierten Treffpunkteder "Spaziergänger" in der Region. Rund 2000 von ihnen wurden auch am Montag in der kleinen, gerade einmal 16.000 Einwohner zählenden Kommune registriert. Im Gegensatz zu vielen anderen, vorgeblich spontanen "Spaziergängen" werden die Brackenheimer Veranstaltungen allerdings regelmäßig angemeldet.

Unter dem Leitmotiv "Solidarität leben ist … kein Spaziergang!" hatten sich nun erstmals auch die Stadtverwaltung um Bürgermeister Thomas Csaszar und die Gemeinderatsfraktionen von CDU, SPD, FWB, Grünen und "Liste 21" in einer gemeinsamen Stellungnahme klar gegen die Spaziergänge positioniert und entsprechende Banner an zentralen Stellen in der Stadt aufhängen lassen. Mit dem Slogan "… kein Spaziergang" wolle die Stadt vermitteln, dass nach bald zwei Jahren Pandemie viele Menschen zermürbt und erschöpft sind, "es aber niemanden weiter bringt, wissenschaftliche Fakten zu ignorieren, egoistisch zu agieren oder die Gefährlichkeit des Virus zu leugnen", heißt es dazu aus dem Rathaus. Vielmehr sei Gemeinsinn der Schlüssel dazu, die Corona-Pandemie so gut wie möglich zu überwinden.

Erstmals seit Beginn der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen beginnt sich in Brackenheim auch eine Bewegung gegen die "Spaziergänger" zu formieren. Viele Bürger fordern schon seit Wochen, dass die Stadt beziehungsweise der Landkreis gegen diese Veranstaltungen vorgeht. Bürgermeister Csaszar verweist darauf, dass die "Spaziergänge" angemeldet sind und nicht einfach verboten werden können. Er berichtete im ZDF aber auch davon, dass sich immer mehr Brackenheimer über die Größe der Demonstrationen und die Teilnehmer beschweren, von denen etliche nicht einmal aus der Region stammten, sondern nur wegen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen nach Brackenheim reisten. Manche Einheimische gingen inzwischen am Montagabend nur noch ungern vor die Türe.