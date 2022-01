Heilbronn. (bfk) Für Sonntag, 8. Mai, ist in Heilbronn – nach Corona-Pause – der traditionelle "Trollinger-Marathon" angesagt. Aus gleichem Anlass steht der Stadt noch ein anderer "Marathon" bevor. Die "Stadtinitiative Heilbronn", die Interessenvertretung für Handel, Gewerbe und Gastronomie, möchte am Tag des Langstreckenlaufs, neben den beiden schon fest verplanten, einen dritten "verkaufsoffenen Sonntag" veranstalten. Nicht unbedingt als Dauereinrichtung, hieß es schon vorsorglich dazu, aber mit dem Ziel, Handel und Gastronomie wieder auf die Beine zu helfen.

Johannes Nölscher, Vorsitzender des Vereins "Stadtinitiative" und Geschäftsführer eines Schuhhauses in der Innenstadt, sagt: "Wir im Einzelhandel und in der Gastronomie haben schwerste Jahre hinter uns, vor allem die Kleinen stehen mit dem Rücken an der Wand. In diesem Stadium greift man nach jedem Strohhalm." Der dritte "verkaufsoffene Sonntag" im Jahr sei ein solcher. Wirklich überall in Heilbronn sei er mit dieser Initiative auf Zustimmung gestoßen, berichtet Nölscher – mit einer Ausnahme.

Hintergrund > Die Gewerkschaft Verdi hat vielfach in Sachen verkaufsoffener Sonntag geklagt. Schon 2017 hatte das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) auf Antrag von Verdi eine Verordnung der Stadt Leipzig zu Sonntagsöffnungen für weitgehend unwirksam erklärt, dabei ging es allerdings um vier [+] Lesen Sie mehr > Die Gewerkschaft Verdi hat vielfach in Sachen verkaufsoffener Sonntag geklagt. Schon 2017 hatte das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) auf Antrag von Verdi eine Verordnung der Stadt Leipzig zu Sonntagsöffnungen für weitgehend unwirksam erklärt, dabei ging es allerdings um vier Sonntage. Und im Juni 2020 hat das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls sein Festhalten an den strengen Vorgaben für die Sonntagsöffnung von Läden im Zusammenhang mit Festen oder Märkten unter Beweis und Urteil gestellt, in dem es unter anderem zwei Urteile des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim und des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster ablehnte. Dort hatte man die Hürden für ausnahmsweise zulässige verkaufsoffene Sonntage niedriger gesetzt. (Az.: BVerwG 8 CN 1.19 und 8 CN 3.19) (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Eine ganz andere, aber auch sehr grundsätzliche Meinung vertritt man dazu beim Verdi-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken. Bei dem von hier kommenden Widerstand beruft man sich auf ein Übereinkommen, das seinerzeit mit der Vorgängerin der heutigen Bezirksgeschäftsführerin Katharina Kaupp, mit der SPD-Stadträtin Marianne Kugler-Wendt, getroffen wurde – für zwei Sonntage. Kaupp vertritt nun die Ansicht, dass, wenn die "Stadtinitiative" einen dritten Sonntag beantrage, dieses Übereinkommen in Gänze aufgekündigt und man daran nicht mehr gebunden sei, weshalb die gesamte Vereinbarung überprüft werde.

"Corona ist nicht der Grund, alles aufzuweichen", sagt sie dazu. Ein "verkaufsoffener Sonntag" müsse klar "anlassbezogen" sein; diese Voraussetzung sieht sie nicht gegeben. Zudem sei der arbeitsfreie Sonntag ein hohes Gut, und Erfahrungen in den Niederlanden mit solchen Sonntagen hätten gezeigt, dass nur die großen Shopping-Malls davon profitierten. Den Vorwurf, Verdi habe mit Klage "gedroht", will Kaupp so nicht stehen lassen, bestreitet aber auch nicht, dass es in letzter Konsequenz dazu kommen werden, wenn man "bei diesem Thema höchstrichterliche Urteile infrage stellt".

Die Arbeitnehmerinteressen sieht "Stadtinitiative"-Vorsitzender Nölscher dafür unter diesem Aspekt gewahrt: Sehr viele Mitarbeitende seien lange in unfreiwilliger Kurzarbeit gewesen. Für sie sei die doppelte Entlohnung am verkaufsoffenen Sonntag auch sehr wichtig. Generell sind in Baden-Württemberg bis zu drei verkaufsoffene Sonntage erlaubt.

"Überall hat man Verständnis für uns", so beschreibt Nölscher seine bisherigen Erfahrungen. Auf Zustimmung gestoßen ist er, und weiter hoffen kann er dazu auch bei Verwaltung und bei den Fraktionen im Gemeinderat. Jetzt schon klar Stellung bezogen hat Oberbürgermeister Harry Mergel: "In der Vergangenheit ist es in Abwägung der unterschiedlichen Interessen immer gelungen, dem Handel verkaufsoffene Sonntage und Sonderaktionen zu ermöglichen. Dass die ’Stadtinitiative’ sich in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage wünscht, ist für mich in der derzeit besonders schwierigen Situation für den Einzelhandel sehr gut nachvollziehbar. Wir befinden uns derzeit in der rechtlichen Prüfung und der verwaltungsinternen Abstimmung der bestmöglichen Lösung für alle Beteiligten."

Wenn sich demnächst der Gemeinderat damit befasst, der zunächst sein Placet dafür geben muss – und Nölscher rechnet fest damit, dass dieses kommt –, dann ist allerdings für Kaupp die Voraussetzung für eine Klage erfüllt. Nachdem Verdi in ähnlichen Fällen meistens obsiegte, scheint das Risiko für die Gewerkschaft überschaubar. Ganz entfallen würde es allerdings für alle Beteiligten, wenn es doch noch zu einer Einigung der Kontrahenten käme.

Von Nico Weinmann, FDP-Landtagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender im Heilbronner Stadtrat, Jurist und als Vorsitzender des Verkehrsvereins ebenfalls involviert, kommt nun dieser interessante Lösungsansatz: "Aufgrund des Anlassgebots, also der Abhängigkeit der Zulässigkeit verkaufsoffener Sonntage von öffentlichen Festen, Messen oder ähnlichem, war die Durchführung zuletzt nicht möglich. Wir fordern daher eine zeitliche Aussetzung dieses Anlassbezuges, um dem innerstädtischen Einzelhandel die Möglichkeit zu eröffnen, zumindest einen Teil der Umsätze nachholen zu können. Lebenswerte Innenstädte, eine funktionierende Einkaufsstruktur und wertvolle Arbeitsplätze können so gerettet werden."