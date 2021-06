Die „Weindorf-Auslese“ führt Besucher auch in diesem Jahr wieder auf die Weingüter, in die Natur und in die Innenstadt. Foto: HMG/Jürgen Häffner

Heilbronn. (rnz) Für ein reguläres Weindorf, mit dem gewohnt fröhlichen und dichten Gewusel rund um das Heilbronner Rathaus und meist mehr als 200.000 Besuchern, hat sich aus Sicht der Verantwortlichen auch in diesem Sommer die Situation noch nicht nachhaltig genug stabilisiert. Das größte Weinfest der Region wird daher im Herbst erneut in reduzierter Format "Weindorf-Auslese" stattfinden, also dezentral auf den Weingütern, in den Weinbergen und zentral in der Heilbronner Innenstadt.

"Das Weindorf wie wir es über Jahrzehnte kennen gehört auch für mich ganz selbstverständlich zum Veranstaltungsangebot der Stadt. Dass wir es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut absagen müssen bedauere ich sehr. Ich freue mich aber, dass wir mit dem Format ’Weindorf-Auslese‘ eine bereits im vergangenen Jahr erfolgreich erprobte Alternative anbieten können", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel.

"Das Weindorf mit dichtem Gedränge und Menschen, die sich wie in einem Fluss fröhlich rund um das Rathaus bewegen, wird mit Sicherheit im September so nicht möglich sein", bedauert auch Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Man habe mehrere Alternativen geprüft, jedoch hätten die diskutierten Varianten entweder dem Charakter des Heilbronner Weindorfs nicht entsprochen, oder wären wirtschaftlich nicht umsetzbar gewesen.

Die erste "Weindorf-Auslese" im vergangenen Jahr sei auf große Resonanz gestoßen und hätte für die Weinstadt Heilbronn den positiven Aspekt gehabt, dass die Menschen neben den zentralen Veranstaltungen in der Innenstadt auch dorthin geleitet wurden, wo der Wein entsteht und ausgebaut wird: auf die Weingüter und in die Natur. Hierdurch sei eine ganz neue Weinerlebnisqualität geschaffen worden, sagt Schoch. Mit der "Weindorf Auslese" haben die Veranstalter in Heilbronn ein neues Kapitel in der Weinpräsentation aufgeschlagen und mit mehr als 140 Einzelveranstaltungen an 30 Orten im Stadt- und Landkreis Heilbronn bis zu 30.000 Weinfreunde angesprochen.

Die Weindorfgemeinschaft steht deshalb geschlossen hinter dem Konzept als Alternative zum traditionellen Heilbronner Weindorf. Als spannende Herausforderung sieht der neue Weindorf-Sprecher Daniel Drautz (WG Heilbronn) das Projekt. "Wir werden entsprechend des Anspruchs, der mit der ersten ’Weindorf Auslese‘ im Vorjahr gesetzt wurde, wieder Inhalte anbieten, die so in ihrer Art in Heilbronn einmalig sind", verspricht er. Veranstaltungen wie "Wein & Schokolade", "Wein & Bibel", Weinwanderungen und kulinarische Weinproben direkt mit dem Wengerter, in der Gastronomie und auf dem Weingut sollen auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Und Drautz verspricht: "Wir werden auch neue Themen setzen, um weitere Zielgruppen anzusprechen".

Die "Weindorf-Auslese" sei mit ihrem dezentralen Format prädestiniert für Kooperationen, bekräftigt Nico Weinmann, der Vorsitzende des Heilbronner Verkehrsvereins: "Es bietet sich geradezu an, bei den einzelnen Programmpunkten auch die lokalen Kulturangebote noch stärker einzubinden. Insbesondere die besonders von der Krise betroffenen freischaffenden Künstler."

Info: Das Programm soll Ende Juli auf der Website www.weindorf-heilbronn.de veröffentlicht werden. Die Veranstalter empfehlen eine frühzeitige Anmeldung zu den einzelnen Programmpunkten.