Heilbronn. (dpa-lsw) Nach dem Brand auf dem Gelände des Energieversorgers EnBW in Heilbronn ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Feuer war vermutlich nach einer oder mehreren Verpuffungen während Schweißarbeiten in der Abgasreinigungsanlage ausgebrochen. Es sei möglich, dass bei diesen Arbeiten ein Fehler gemacht wurde, erklärte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der 35 Jahre alte Arbeiter, der bei einem Löschversuch schwere Brandverletzungen erlitten hatte, stehe dabei nicht unter Verdacht - er war nur zum Aufpassen in der Nähe.

Bei dem Brand am Samstag war ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Abgasreinigungsanlage wurde durch das Feuer beschädigt. Laut einem EnBW-Sprecher gibt es noch eine zweite Reinigungsanlage, deren Zustand noch geprüft werden muss - davon hängt ab, wann das Kraftwerk wieder seinen Betrieb aufnehmen kann. Für die Schweißarbeiten war das Kraftwerk laut Sprecher ohnehin zuvor abgestellt worden.

Update: 2. Dezember 2019, 10.15 Uhr

Heilbronn. (pol/rl) Zu einem Großbrand mit einer großen Rauchwolke kam es im Kohlekraftwerk am Samstagnachmittag. Laut Polizeibericht gingen gegen 14.40 Uhr mehrere Anrufe bei Polizei und Feuerwehr ein, die eine große schwarze Rauchwolke über Kraftwerk meldeten.

Nach Revisionsarbeiten an einer Abgas-Reinigungsanlage war am Nachmittag plötzlich ein Brand ausgebrochen. Ein 35-jähriger Arbeiter, der als Wache abgestellt war, versuchte das Ausbreiten der Flammen zu verhindern und erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Kollegen konnten den 35-Jährigen zwar retten, aber den Brand nicht löschen, sodass sich das Feuer im Gebäude ausbreitete. Durch den Brand entwich schwarzer dicker Qualm aus dem Kraftwerksschornstein, den etliche Zeugen gegen 14.40 Uhr meldeten.

Die alarmierte Feuerwehr Heilbronn war mit insgesamt 105 Wehrleute mit 18 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand nach mehreren Stunden um 18.30 Uhr unter Kontrolle zu bringen. Eine Brandwache verblieb vor Ort.

Möglicherweise hat eine Verpuffung den Brand ausgelöst, allerdings stehe dies als Brandursache noch nicht fest, meldete die Polizei am Sonntag.

Der verletzte 35-jährige Arbeiter kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Eine Gefahr für die Bevölkerung haben nicht bestanden, hieß es weiter. Bei dem Brand entstand etwa eine Million Euro Sachschaden, teilten Polizei und Kraftwerksbetreiber mit.