Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Ende vergangenen Jahres gelang der Heilbronner Kriminalpolizei, auch dank internationaler Zusammenarbeit, ein großer Schlag gegen Trickbetrüger. Diese hatten sich als falsche Polizisten ausgegeben, die Hintermänner der Bande wurden in Izmir in der Türkei verhaftet. Und erst vor wenigen Tagen warnte sie erneut vor Anrufen, deren Ziel es ist, mit falschen Unfallmeldungen ebenso gutgläubige wie erschrockene Angehörige abzuzocken. Was für viele unverständlich ist, wie man auf "solche Maschen" hereinfallen kann, dem wird es nachvollziehbar, wenn er einmal "Tatzeuge" eines solchen Telefonats wird, das heißt den Aufbau und Ablauf der verbalen Betrügerei von Anfang an verfolgen kann. Gerade gab es auch in Heilbronn wieder solche Anrufe.

Eine Frauenstimme – freundlich, aber nicht übertrieben – meldet sich und teilt mit, sie sei gerade in Heilbronn, und es wäre schön, wenn es bei dieser Gelegenheit endlich mal ein Wiedersehen gäbe. Auf die Frage, wer da anruft, kommt als lachende Antwort nur: "Die Verwandtschaft", auf Nachfragen dann der Vorwurf: "Erkennst du mich nicht mehr an meiner Stimme?" Und schon hat die Anruferin erreicht, dass am anderen Ende Informationen gegeben werden, sodass sie sich als Cousine ausgibt. Sprache und Diktion sind einwandfrei, auch akzentfrei, der Ton ist und bleibt freundlich, die Geschichte klingt schlüssig: Sie sei gerade in Heilbronn, in der Wilhelmstraße, im Amtsgericht, um eine leidige finanzielle Sache zu klären, danach würde sie gerne vorbeikommen. Ob es denn auch möglich sei, da ihre Überweisung in der Gerichtssache möglicherweise zu spät komme, ihr für ein paar Stunden finanzielle Überbrückungshilfe zu leisten? Als Betrag nennt sie ein paar tausend Euro, es würden ihr als Sicherheit auch hinterlegte Wertgegenstände wie Goldbarren helfen.

Nachdem die erbetene Hilfe abgelehnt wird, bleibt sie dennoch freundlich. Die Anruferin verfügt über Ortskenntnisse, verspricht, zum Wiedersehen den Kuchen zum Kaffee mitzubringen und verabschiedet sich vorläufig. Natürlich kommt nach einer Stunde keine Cousine und kein Kuchen. Mit Sicherheit hat die Anruferin rasch gemerkt, dass man ihr auf die Schliche gekommen ist. Erstaunlich, mit welchem psychologischen Geschick sie dennoch die Fiktion eines Besuches aufrecht hält und bis zum letzten Wort ihre Rolle nicht verlässt.

Bei der Heilbronner Polizei sind solche Verhaltensweisen nicht unbekannt. Auch die Vorstellung, dass solche Betrügeranrufe von irgendwelchen Sprach-Computern oder Call-Centern kommen, was man schon an der Tonqualität erkennen würde, muss man sich abschminken. Diese Betrügerbanden seien inzwischen technisch so gut ausgerüstet, dass ihre Anrufe klingen, als kämen sie von nebenan. Ihre Opfer suchen sie sich oft auch nach Vornamen aus, von ihnen können sie auf deren Alter schließen. So kommt ein "Karl" schneller in Gefahr abgezockt zu werden als ein "Kevin". Die Verbraucherzentrale rät zudem dringend davon ab, das Wörtchen "Ja" zu verwenden, es kann später als eine Vertragszustimmung eingesetzt und damit missbraucht werden. Auf die Frage: "Hören Sie mich?" soll man dann beispielsweise mit "Ich höre Sie" antworten. Dass man Bankdaten nicht preisgibt, versteht sich eigentlich von selbst.

Spam-Anrufe mit unterdrückten Nummern, aber auch solche, die mit einer fremden Ländervorwahl beginnen, soll man nicht annehmen, wenn man keine entsprechenden Kontakte hat. Raffiniert sind auch sogenannte Ping-Anrufe, wie auch erbetene Rückrufe unter einer 0900-Rufnummer. Diese können von der Gebührenseite her sehr teuer werden und funktionieren mit einem einfachen Trick: Der Anrufer lässt es kurz klingeln und legt dann wieder auf. Der Angerufene sieht die Nummer auf dem Display und ruft zurück – und schon ist er in der Falle, die er oft erst bei der nächsten Telefonrechnung bemerkt. Die Bundesnetzagentur und die Polizei warnen deshalb auch vor diesen Anrufen.