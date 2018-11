Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Stadt will aus dem in ihrem Besitz befindlichen Trappensee-Schlösschen ein Literaturhaus machen, in dem künftig auch das Kleistarchiv Sembdner (KLAS) untergebracht werden soll, das bekanntlich aus seinem jetzigen Standort im K3 ausziehen muss. Der Gemeinderat votierte jetzt bei vier Enthaltungen einstimmig für diesen Vorschlag und billigte auch die geplante Finanzierung. Eine in der Kirchbrunnenstraße vorhandene Alternative zum Standort Trappensee wurde nicht thematisiert.

Der Stellenausschreibung für die Leitung des Literaturhauses sind als Aufgaben unter anderem Projektkonzepte, die Profilierung außerschulischer Bildungsangebote - vor allem im literarischen Bereich - und eine Drittmittelakquise zu entnehmen. Dies alles an einem Ort, an dem sich bislang maximal 30 Personen aufhalten durften, die sich dann auch schon auf die Füße traten.

Das Trappensee-Schlösschen wurde um die Jahre 1575/76 erbaut, ist heute ein denkmalgeschütztes barockes Kleinod, mit Betonung auf "klein", und eines der letzten erhaltenen historischen Gebäude der Stadt. Es liegt, nur über eine Brücke erreichbar, inmitten des Trappensees im Osten der Stadt, hat eine wechselvolle Besitzergeschichte und diente vor allem begüterten Familien als Landsitz. 1977 erwarb es die Stadt vom letzten Besitzer, der Brauerei Cluss; ab 1985 und bis vor zwei Jahren war hier das Auktionshaus Fischer untergebracht. (bfk)

Einen eigenen Haushaltstitel für das Vorhaben gab es nicht. Nun hat die Stadtverwaltung alles zusammengekratzt, was sich gerade anbot, um damit die 150.000 Euro-Rate, die vorsorglich für eine zunächst noch offene künftige Verwendung des Schlösschens eingestellt war, zu flankieren und auf die Gesamtkosten von 770.000 Euro zu kommen. Unter anderem will man sich aus den Töpfen des Brandschutzes bedienen.

Dieser erfordert, vor allem wegen einer neuen Außentreppe als Fluchtweg, 270.000 Euro. Weitere 120.000 Euro sollen innerhalb der Budget-Einheit Brandschutz aus Einsparungen eingestellt werden, und die 80.000 Euro für die Außensanierung kommen ebenfalls aus Einsparungen des Budgets "Unterhaltungen".

Als in der letzten Gemeinderatssitzung, die eigentlich im Zeichen der Haushaltsreden der Fraktionen stand, über die Zukunft des Schlösschens abgestimmt wurde, sagte Rainer Hinderer (Fraktionschef der SPD) zuvor, dass selbst der Staatsanzeiger darüber berichte, dass die Stadt Heilbronn Haushaltsreste in Höhe von 140 Millionen Euro vor sich herschiebe.

Vor diesem Hintergrund liest man dann, dass die Kosten der Innensanierung und die für den Betrieb erforderliche Ausstattung, beispielsweise die Inneneinrichtung, "durch Spenden aus den Reihen der Heilbronner Bürgerschaft getragen werden" sollen. Einer Bürgerschaft, die, so war zuvor zu hören, sich auch beim Betrieb des Literaturhauses im Ehrenamt beteiligen soll. Denn trotz erweiterten Aufgabenbereichs wird es bei der Personalausstattung "Leiter plus Halbtagskraft" bleiben.

Die Planungen sehen im Erdgeschoss einen Empfangsbereich vor, Küche, Damen-WC und ein Behinderten-WC, für die erste Etage das Trauzimmer und ein Lager, für die zweite einen Ausstellungsraum und ein Büro, in dem zwei Schreibtische Platz haben und das Herren-WC.

Wo dann etwa eine Schulklasse Platz finden soll, bleibt allerdings unklar. Auch hinsichtlich Barrierefreiheit plant die sonst so sehr auf Inklusion bedachte Stadt an den Erfordernissen vorbei. SPD-Stadträtin Anna Christ-Friedrich immerhin war es aufgefallen, dass es für behinderte Besucher keine Möglichkeit gibt, übers Erdgeschoss hinauszukommen - und das, obwohl es das Credo des Oberbürgermeisters war, das barocke Kleinod öffentlich zugänglich zu machen.

Die Außentreppe hat der Denkmalschutz nach längerem Verfahren nur vor dem Hintergrund der kulturellen Nutzung genehmigt - einen Aufzug von Anfang an nicht. Warum der OB dann auf die Nachfrage sagt, er werde es prüfen, bleibt unerschlossen. Die "Behinderten-Lösung" soll eine Video-Übertragung im Erdgeschoss sein, da dürfen sie dann Platz nehmen am Katzentisch.

Kritische Nachfragen gab es auch, warum man hier zuerst den Ort schafft und erst danach das Konzept erstellen will. Das sei unüblich, merkte Nico Weinmann (FDP) an, und Susanne Bay von den Grünen sprach von einer "black box". Das Zugeständnis des OB: Man werde das Konzept nun schon im Frühjahr statt wie geplant erst im Spätsommer vorlegen. In dem Haus in der Kirchbrunnenstraße wäre der Einbau eines Aufzuges über vier Etagen problemlos möglich - auch das wurde nicht gesagt.