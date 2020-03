Das Tierheim in den Böllinger Höfen in Heilbronn ist ab sofort für Besucher geschlossen. Auch alle Treffen wurden abgesagt. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (y) Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus hat der Vorstand des Tierschutzvereins Heilbronn beschlossen, den Tierheimbetrieb einzuschränken. Besucher dürfen ab sofort und bis auf Weiteres nicht mehr auf das Gelände. "Die Versorgung unsere Tiere hat oberste Priorität, diese dürfen wir nicht gefährden", erklärt Silke Anders, Vorsitzende des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung. Auch alle Treffen der Jugendgruppe wurden abgesagt.

Die Einschränkungen sollen die Ansteckungsgefahr der eigenen Mitarbeiter minimieren und schließe sich damit der aktuellen Strategie von Politik und Behörden an, Kontakte zwischen Menschen zu vermeiden. Ausgesetzt ist auch das Gassigehen mit den Hunden. Die Tiere werden immer wieder in ihre Ausläufe gebracht, um sich lösen und bewegen zu können.

Die Situation im Tierheim ist bereits seit mehreren Wochen äußerst angespannt. Wie berichtet, waren binnen kurzer Zeit unter anderem mehrere Tiere aufgenommen worden, die aus nicht-artgerechter Haltung befreit und ins Tierheim gebracht worden waren. Die Folge ist, dass seither alle Hundeboxen belegt sind und auch keine Reservekapazitäten mehr zur Verfügung stehen.

Zudem berichten inzwischen einige andere Tierheime von Anfragen unwissender Halter, die ihre Haustiere aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus abgeben wollten, obwohl es für eine Übertragbarkeit des Virus bislang keine Hinweise gibt. Laut Deutschem Tierschutzbund seien aktuell keine Fälle bekannt, in denen Hunde oder Katzen an Covid-2 erkrankt sind. Zudem gehe die Wissenschaft bislang davon aus, dass Hunde und Katzen das Virus nicht auf Menschen übertragen können. Tierhalter sollten sich informieren und auf Fakten vertrauen. Die wichtigen Fragen und Antworten zum Thema Haustiere und Corona-Virus hat der Deutsche Tierschutzbund auf seiner Website www.tierschutzbund.de zusammengefasst. Dort gibt es auch Tipps dazu, wie Halter ihre Haustiere im Falle der eigenen Erkrankung, in Quarantäne oder bei einer möglicherweise verhängten Ausgangssperre ausreichend versorgen können.

Trotz der angespannten Lage geht die Vermittlung von Tieren aus der Heilbronner Einrichtung bislang weiter. Wer Interesse an einem Tier hat, kann sich telefonisch unter 07131 / 22822 oder über die Homepage www.heilbronner-tierschutz.de beim Tierheim melden. Die Anrufer sollten mitteilen, für welches Tier sie sich interessieren; das Vermittlungsteam ruft dann zurück und führt ein Informations- und Beratungsgespräch. Gegebenenfalls werde ein Termin zum Kennenlernen des Tieres ausgemacht, erläutert Silke Anders.

Info: Das Büro nimmt zu den üblichen Zeiten – montags bis samstags von 14 bis 17 Uhr – Anrufe entgegen. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Notrufnummer geschaltet.