Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Seit 22 Jahren gibt es das Theaterschiff in Heilbronn. Es war das erste seiner Art und hat inzwischen einige Nachahmer gefunden. Vor einem Jahr hat Heinz Kipfer, Gründer, Ideengeber, Manager und Regisseur den Staffelstab an seinen Nachfolger Christian Marten-Molnar übergeben. Der Heilbronner Theatermann war Chefdramaturg und Regisseur am Theater Heilbronn, ist jetzt aber in der "freien Szene" unterwegs.

Nun stellte er sein erstes Programm vor, das vom Saisonstart im September bis zum Jahresende mit 60 Vorführungen aufwartet. Schon bei der Übernahme der Verantwortung hatte er angekündigt, nicht alles anders machen zu wollen, vielmehr weiter auf Kipfers bewährtes Konzept aus anspruchsvoller Unterhaltung und Kleinkunst zu setzen.

So gehört "Loriots dramatische Werke" in der Inszenierung von Heinz Kipfer zum Programm. Dafür werden die zwei Männer in der Badewanne von drei "Weiber" abgelöst. "Ein musikalischer Mädelsabend", sagt der neue Leiter. Regie führt Marten-Molnar, die musikalische Leitung hat Andreas Beuz übernommen, sonst an der Orgel der Kilianskirche zu hören, und es spielen Cosima Greven, Amelie Sturm und Angelika Hart.

Zu einem Ozeanriesen wird das Theaterschiff für "Novecento - die Legende vom Ozeanpianisten" von Alessandro Boricco umfunktioniert. Den Pianisten dieses Theaterabends über Freundschaft, Musik und Träume spielt Andreas Posthoff.

Auf das Ein-Mann-Stück folgt das Eine-Frau-Stück: "Nichts Schöneres" von Oliver Bukowski mit Cosima Greven, als Mechthild, die nicht mehr ganz jung und auch nicht ungeschoren durch ihr bisheriges Leben gekommen ist, und nun dank einer "Annongse" einen Studenten kennenlernt. Dieser als "schräg, derb, komisch und auch traurig" angekündigte Theaterabend wird als "Late-Night-Special" immer erst um 22.45 Uhr laufen. Marten-Molnar wird, auch um Synergien zu schaffen, mit dem Figurentheater Eppingen zusammenarbeiten. So kommt es zu dem einmaligen Gastspiel der Dresdner Puppenspielerin Cornelia Fritzsche, die mit ihrer Puppe "Ursula von Rätin" in "Rattenscharf - Ein Rendezvous mit der Liebe" aus ihrem verkorksten Liebesleben erzählt.

Zusammen mit dem "Turkish Round Table" Heilbronn gibt es ein weiteres Gastspiel; Bestseller-Autor und Grimmepreisträger Moritz Netenjakob "spielt, singt und liest Netenjakob". Und ebenfalls einmalig ist der Auftritt von Jan Philipp Zymny, dem Meister des abstrusen und des Poetry-Slam.

Nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal wird der Bariton Matthias Horn seiner zweiten Liebe frönen - dem Singen von Shantys. Horn hat einen tollen Ruf in Heilbronn, seit er mit dem Theater Heilbronn und dem WKO in der szenischen Darstellung von Schuberts "Die Winterreise" einen unvergesslichen Abend bot.

Die Stadt Heilbronn bezuschusst das Theaterschiff mit 23.000 Euro. Auf Sponsoren sei es aber dennoch angewiesen. Die wirtschaftliche Basis stärkt auch die Bewirtung auf dem Schiff - hier kann man nach jeder Veranstaltung ohne Ortswechsel noch etwas essen, trinken und mit den Mitwirkenden ins Gespräch kommen.

Info: Das Programm und Informationen zum bereits laufenden Vorverkauf gibt es im Internet unter www.theaterschiff-heilbronn.de, per E-Mail an kultur@theaterschiff-heilbronn.de sowie bei der Tourist-Info Heilbronn unter Telefon 07131 / 52270.