Bei der in Heilbronn testweise praktizierten „Shopping-Bändchenlösung“, hier bei Betten-Friz in der Großen Bahngasse, wird jeder Kunde nur einmal auf 2G kontrolliert und erhält dann ein Bändchen, mit dem er an diesem Tag Zutritt zu allen Geschäften hat. Foto: HMG

Heilbronn. (RNZ) Da sich Heilbronn in der Alarmstufe II befindet, gilt im Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung zählt, derzeit die 2G-Regel. Zutritt haben also nur geimpfte und genesene Personen. Die Kontrollen sind aufwendig und führen teilweise zu Schlangen am Eingang. Deshalb wollen Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und der Verein Stadtinitiative Heilbronn (SI) testweise die sogenannte "Shopping-Bändchenlösung" einführen und prüfen, ob die 2G-Kontrollen dadurch maßgeblich erleichtert werden.

Der Versuch wurde am Mittwoch gestartet und soll zunächst bis Montag, 10. Januar, im gesamten Heilbronner Einzelhandel laufen. Die HMG und die Stadtinitiative wollen so dafür sorgen, dass nicht bei jedem Betreten eines Geschäfts der Impfnachweis und der Personalausweis kontrolliert werden müssen. Kunden, die an diesem Tag bereits an einer der Ausgabestellen kontrolliert worden sind und dort ein spezielles Shopping-Armbändchen umgebunden bekommen haben, müssen dann für den weiteren Einkauf an diesem Tag nur noch das Armband vorzeigen und können so die Kontrollen an der Ladentür abkürzen.

"Wir werden jeden Tag eine neue Bändchenfarbe definieren", erklärt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch das System, das er im Vorfeld auch mit dem Ordnungsamt der Stadt Heilbronn abgestimmt hat. "Diese bereits auch in anderen Städten praktizierte Shopping-Bändchenlösung ist für den Handel eine große Erleichterung", betont auch Johannes Nölscher, Vorstandsvorsitzender der SI.

In der nun beginnenden Testphase wird es elf Ausgabestellen geben. Diese sind auf die Stadt verteilt und vornehmlich in der Innenstadt. Grundsätzlich gelten die dort ausgegebenen Bändchen im gesamten Heilbronner Einzelhandel. Ob das Shopping-Bändchen als 2G-Nachweis akzeptiert wird, entscheiden jedoch letztendlich die jeweiligen Geschäftsinhaber. Wichtig: Auch mit Bändchen am Arm müssen der Impfnachweis und der Ausweis mitgeführt und im Falle einer stichprobenartig vorgenommenen Kontrolle vorgezeigt werden können.

Ausgegeben werden die Bändchen bei Betten-Friz, Große Bahngasse 18–20 und Edisonstraße 3, im Café Passage, Gustav-Binder-Straße, in der Harfensteller Apotheke am Wollhaus, im Modehaus Palm, Fleiner Straße, bei Schuh Kaufmann, ebenfalls Fleiner Straße, bei Size 11 in der Sülmerstraße 23, in der Stadtgalerie Heilbronn, bei "Stein und Duft" in der Untere Neckarstraße, bei der Tourist Information in der Kaiserstraße, bei "Wolke", am Kieselmarkt 2, und im Möbelhaus Bierstorfer.

Die Shopping-Bändchen werden nach einer sorgfältigen Kontrolle von Impfnachweis und Personalausweis kostenfrei ausgegeben. "Wenn dieses Konzept gut angenommen wird und den gewünschten Effekt mit sich bringt, werden wir es ausweiten", betont Citymanagerin Irina Guzina.

Info: www.heilbronn.de/shopping-armband