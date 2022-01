Der Impfpunkt in der Kaiserstraße. Die Schilder sind Überbleibsel des vormals hier ansässigen exklusiven Schuhgeschäftes. Foto: B. Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Omikron-Virus macht auch um Heilbronn keinen Bogen. Seit Weihnachten wurden, Stand 13. Januar, 138 Fälle registriert, und das bei einer stark steigenden Tendenz beziehungsweise einem starken Anteil an allen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Auch wenn die Inzidenzen für den Stadt- und den Landkreis Heilbronn wie auch für den Hohenlohekreis noch geringer sind als der Bundesdurchschnitt und in den SLK-Klinken derzeit "nur" acht Intensiv-Patienten versorgt werden müssen, hat die Stadtverwaltung Heilbronn umfassende Vorsorgemaßnahmen getroffen.

Es gilt, bei einer weiteren Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante, arbeitsfähig zu bleiben. "Dazu werden bereits bestehende Schutzmaßnahmen, die sich im bisherigen Verlauf der Pandemie als hochwirksam erwiesen haben, nochmals nachgeschärft", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel.

Der Stadt geht es dabei vor allem um die Aufrechterhaltung der sogenannten kritischen Infrastruktur – darunter zu verstehen sind neben der Verwaltungsspitze die Bereiche Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Ver- und Entsorgung, die Personalverwaltung, die IT, Gebäudeverwaltung und Kommunikation. Gäbe es hier Ausfälle, würden sich diese spürbar und nachhaltig auf die ganze Bevölkerung auswirken.

Als eine erste Maßnahme wurde in allen städtischen Gebäuden das Tragen einer FFP2-Maske angeordnet, für Mitarbeiter wie für Besucher. Eine OP-Maske genügt also nicht mehr. Organisatorisch setzt man weiterhin sehr stark auf Homeoffice und die Bildung fester Teams, die sich in Büro- und Homeoffice-Phasen abwechseln. Ein Effekt davon: Kontakte werden schon auf dem Weg zur Arbeit minimiert.

Präsenz gilt hingegen immer noch bei Gemeinderatssitzungen. Sie finden seit Beginn der Pandemie im Großen Saal der Harmonie statt, die Ausschusssitzungen im Großen Ratssaal. Dort können die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Beschäftigten der genannten "kritischen" Bereiche machen täglich vor Arbeitsbeginn einen Selbsttest, für alle anderen sind zwei Selbsttests pro Woche vorgeschrieben.

Was die Personalsituation betrifft, so geht Personalamtsleiter Tilo Schilling davon aus, dass es hier Engpässe nicht nur durch Krankheitsfälle, sondern auch durch Quarantäne-Maßnahmen oder die Betreuung von Kindern geben kann, falls Kitas oder Schulen doch noch geschlossen werden müssten. Bislang sei man aber sehr gut durch die Pandemie gekommen, heißt es dazu, und auch, dass sich "nur sehr wenige" Beschäftigte am Arbeitsplatz mit dem Corona-Virus angesteckt hätten oder sich in Quarantäne begeben mussten. Zudem: "Um Schlangen und Wartezeiten zu vermeiden, arbeiten alle Dienststellen – mit Ausnahme der Kfz-Zulassungsstelle – nur mit Terminvereinbarung. Für alle Kunden und Besucher gilt dabei die 3G-Regel.

Der Impfbus der Stadt ist und bleibt täglich unterwegs – seine Standorte sind im Internet abrufbar, ebenfalls die Öffnungszeiten der beiden Impfpunkte "Harmonie" (Allee 28) und "Kaiserstraße 40", in der sich auch das "Impfpünktchen" für Kinder befindet. Für sie hat die Stadt das Impfangebot nochmals erweitert. Pflicht ist jetzt dabei das Tragen einer FFP2- oder einer vergleichbaren Maske.

Bei der Abwehr der Protestveranstaltungen von Impfgegnern und Querdenkern – zuletzt versammelten sich am Neujahrstag an die 1000 von ihnen bei sichtbaren Verstößen gegen die Abstandspflicht auf der Theresienwiese – ist man bei der Stadt konsequent und erfolgreich bei deren Verbot gewesen.

Der gerade angelaufene OB-Wahlkampf wird vorwiegend als Straßenwahlkampf geführt werden. Ob die vorgeschriebene "offizielle" Kandidatenvorstellung am 19. Januar in der Harmonie – erlaubt waren zuletzt 500 Besucher – in dieser Form stattfinden kann, bleibt abzuwarten.