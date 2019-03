Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Task Force der Evangelischen Kirche in Heilbronn zur Aufarbeitung des Kinderporno-Skandals von Anfang 2018 hat ihre Arbeit beendet. Ein Schlussstrich ist damit aber noch nicht unter den Fall gezogen. Der frühere Leiter eines evangelischen Kindergartens war wegen Kindesmissbrauchs und des Besitzes Tausender Videos und Bilder mit kinderpornografischem Inhalt zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Lehren aus dem Skandal sollten in innerkirchlichen Verhaltensvorgaben bei Grenzverletzungen, Übergriffen, (sexualisierter) Gewalt oder fachlichem Fehlverhalten gegenüber Schutzbefohlenen" münden. Dazu hielt jetzt Dekan Christoph Baisch - damals noch nicht im Amt - bei der jüngsten Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats einen detailreichen Vortrag. Bei dem er sich auch ausdrücklich bei den Mitarbeitern bedankte, die der Fall nach wie vor stark belaste.

Fragen nach einer klar definierten Verantwortung kamen nicht auf - stattdessen gab es Lob für das Krisenteam, dem es nach zahlreichen und schwierigen Gesprächen gelang, wieder Vertrauen zu Fachkräften und den Eltern aufzubauen. Entsprechend lautete auch das Motto des Abends "Aufbruch spüren". Man erinnere sich: Es gab harsche Kritik am Verhalten der kirchlichen Verantwortungsträger, die arbeitsrechtliche Belange höher gewichteten als das Kindeswohl.

Als Konsequenz wurde der zuständige Kirchenpfleger vom Aufgabenbereich "Kindergarten" suspendiert und - nach Selbstanzeige - ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Der verurteilte Erzieher hatte, obwohl die Vorwürfe schon längst bekannt waren, noch weiter agiert und Gehalt bezogen.

In die Kritik geraten waren aber auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft wegen ihrer "scheibchenweisen" Informationspolitik. Seit September liegt ein Handlungsleitfaden vor, der sich an ehren-, neben- und hauptamtliche Beschäftigte innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg richtet.

Der Oberkirchenrat gibt darin auf mehr als 30 Seiten konkrete Anweisungen zur Vermeidung von Grenzverletzungen, übergriffigem Verhalten und sexualisierter Gewalt. Seit Anfang dieses Jahres fertig ist auch ein umfangreiches "Kinderschutzkonzept zur Prävention und Intervention in Kindertageseinrichtungen", das in den Kirchenbezirken Brackenheim, Heilbronn, Weinsberg und Güglingen erarbeitet worden war. Zudem werden Schulungen für Pfarrer angeboten. Viel bedrucktes Papier also inzwischen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich ein solcher Skandal nicht mehr wiederholt.

Und falls doch, vorrangig nach dem Kindeswohl und den neuen Vorgaben gehandelt wird. Im Internet-Auftritt der Landeskirche ist nachzulesen, dass es schon seit Juni 2014 die befristete Koordinierungsstelle "Prävention sexualisierte Gewalt" gibt. Sie soll alle Mitarbeiter sensibilisieren, "durch die Implementierung eines Schulungskonzeptes und die Motivation von Gemeinden und Einrichtungen zur Durchführung von Risiko- und Potenzialanalysen, Entwicklung von Präventions- und Schutzkonzepten und Umsetzung von Selbstverpflichtungen".

All das hat in Heilbronn offenbar nicht gegriffen. Was an den Ergebnissen aus den Erfahrungen umgesetzt werde, soll, so sagt der Sprecher des Oberkirchenrates, Oliver Hoesch, für alle Gemeinden der Landeskirche gelten. Dass die Theorie praktischer Alltag wird, das wünscht sich auch der Heilbronner Landtagsabgeordnete und Synodale Rainer Hinderer.

Der Sozialdemokrat hatte sich unter anderem mit einer Anfrage an den Landtag für eine schnelle Aufarbeitung des Falls eingesetzt. Er sagt: "Die Arbeit der Steuerungsgruppe soll fortgeführt werden, und es ist gut, dass sich der Dekan persönlich der Sache annimmt. Die Leitungsstrukturen im Bereich der Kindertagesbetreuung müssen von der momentanen Interimslösung in eine zukunftsorientierte Struktur überführt werden. Der Schutz vor Kindeswohlgefährdung und -missbrauch muss ein zentrales Verantwortungsthema sein."

Die juristische Aufarbeitung des Falls hat ein Dreivierteljahr gedauert, das Disziplinarverfahren gegen den Kirchenpfleger währt schon mehr als ein Jahr. Die Landeskirche übertrug es im März 2018 an den ehemaligen Bundesrichter Ulrich Hebestreit. "Ich hoffe, dass ich das bald abschließen kann", sagt der Jurist auf RNZ-Anfrage.