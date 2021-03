Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und das SWR-Fernsehen haben sich vor Ort in Heilbronn von der Aktion der Jungen überzeugt. Foto: privat

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Was haben Heilbronner Schüler, die nicht in die Schule gehen durften, eigentlich gemacht? Bekanntlich ist Homeschooling ja nicht alles. Auch, weil eigentlich auf dem Lehrplan für die Jugendlichen der 9. Klasse ein soziales, einwöchiges Praktikum bei einer entsprechenden Organisation steht. Diese können sich die Schülerinnen und Schüler selbst aussuchen.

In der Corona-Pandemie ist das allerdings alles andere als einfach, auch wegen der besonderen Gefährdung von Bewohnern der Pflegeheime. Maximilian von der Herberg hatte eine Idee: Der 15-jährige Schüler am Heilbronner Mönchsee-Gymnasium (MSG) hat seit vergangenem September mit seinen Klassenkameraden das soziale Projekt "Schüler – Projekt – Waldpaten" initiiert. Die gesamte Planung erfolgte vom heimischen Jugendzimmer aus mit zahlreichen Videokonferenzen.

Mit seinen Klassenkameraden – es waren nur Jungs – hat er sich erst digital getroffen, dann aber auch "live", immer unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Bei den nicht digitalen Treffen haben sich die Jugendlichen in den Wald aufgemacht und dabei mit der Lebenswerkstatt für Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet.

Diese stiftete für jede Schulklasse am MSG einen Nistkasten-Bausatz, die fertigen Vogelhäuser hängten die Schüler dann, auch hier wieder mit Abstand und Maske, im Wald auf. Das klingt einfacher als es war. Mitgeholfen dabei hat Revierförster Stephan Drescher, der die Waldflächen definierte und die Bäume per GPS-Koordinaten bestimmte. In Zwei-Mann-Teams wurden dann die Nistkästen aufgehängt, aber auch für den Transport der Leitern brauchte es eine eigene Logistik mit Hygienekonzept.

Lob für die Aktion kam auch von "ganz oben", von Innenminister Thomas Strobl. Ebenso prüft das Heilbronner Rathaus, ob es die Schirmherrschaft für die Aktion übernimmt. Denn die Schüler wollen weitermachen. Natur und die digitale Welt werden sich auch beim nächsten Projekt vertragen. Geplant ist für die zweite Jahreshälfte ein Pflanzprojekt. Dafür suchen die Schüler noch finanzkräftige Baum- und tatkräftige Pflanzpaten. Finanziell unterstützt werden die jungen "Waldarbeiter" aber jetzt schon vom Deutschen Kinderhilfswerk, vom "Nabu" und auch von der Lebenswerkstatt für Menschen mit Behinderung.