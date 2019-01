Heilbronn. (dpa-lsw) Weil er unter anderem Drogen ins Heilbronner Gefängnis geschmuggelt haben soll, muss sich ein Justizbeamter vom 8. Februar an vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen von Januar 2016 bis zu seiner Festnahme im Juli 2018 unter anderem Marihuana, Heroin, Mobiltelefone und Alkohol in die Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht zu haben. Laut Anklage habe er dafür Bestechungsgelder in Höhe von mindestens 3150 Euro erhalten, teilte das Heilbronner Landgericht am Mittwoch mit.

Eine Woche später startet ebenfalls am Landgericht Heilbronn ein Prozess gegen fünf weitere Männer, die mutmaßlich zum Teil mit dem Justizbeamten zusammengearbeitet haben sollen. Drei von ihnen sollen versucht haben, Tabletten über die Gefängnismauern zu werfen. Als das nicht gelang, gingen zwei der fünf offenbar dazu über, den angeklagten JVA-Beamten zu bestechen. Der Beamte ist unter anderem wegen Bestechlichkeit angeklagt, die fünf Männer unter anderem wegen Bestechung.

Im Herbst wurden noch weitere Bedienstete der JVA sowie Inhaftierte, ehemalige Strafgefangene und Personen aus deren Umfeld verdächtigt, an dem Schmugglerring beteiligt gewesen zu sein. Später wurde bekannt, dass Bedienstete dort auch Nazi-Bilder getauscht haben sollen. Im Zuge der kriminellen Machenschaften musste im Oktober vergangenen Jahres der Leiter des Gefängnisses seinen Posten räumen. Im Sommer 2016 waren elf Häftlinge der Anstalt wegen systematischen Drogenhandels zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Prozess damals dauerte mehr als 120 Verhandlungstage.