Von Brigitte Fritz-Kador

Der Energieversorger EnBW wird, anderes ist nicht bekannt, das Kohlekraftwerk Heilbronn, eines der letzten noch laufenden, nach dem für 2026 geplanten Kohleausstieg auf neue Energieträger umrüsten. Die Kosten werden zurzeit mit bis zu 600 Millionen Euro angegeben. Das Hauptargument "Versorgungssicherheit" für die EnBW-Vorhaben hat in den vergangenen vier Wochen eine erweiterte Bedeutung bekommen, denn die EnBW ist auch Abnehmerin von russischem Erdgas und plant eben einen Erdgasbetrieb als Zwischenlösung für Heilbronn – mindestens so lange, bis ein Betrieb mit Wasserstoff technisch möglich ist.

Auf diesen sogenannten "fuel switch" als Voraussetzung für den "zügigen Kohleausstieg" setzt die EnBW neben Heilbronn auch bei den Kraftwerken Stuttgart-Münster und Altbach/Deizisau. Im Juli 2021 gab der Gemeinderat der Stadt Heilbronn mit großer Mehrheit grünes Licht für das hierfür notwendige Bebauungsplanverfahren. Schon damals regte sich Widerstand aus einer Gruppierung von Umweltschützern und Klima-Aktivisten. Angesichts der veränderten politischen Lage haben sie sich jetzt erneut zu Wort gemeldet und Protest angekündigt.

Hintergrund > Die Unterzeichner des Protests gegen die EnBW-Pläne für Heilbronn sind die AG AtomErbe Neckarwestheim, das Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn, der BUND Ortsverband Heilbronn, der BUND Regionalverband Heilbronn-Franken, "Heilbronn for Future", "Klimaentscheid Heilbronn (German Zero Heilbronn)", die Lokale Agenda 21 Heilbronn, "Parents for Future" Heilbronn, "Scientists for Future Heilbronn", Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) Heilbronn und "Weinsberger Tal". (bfk)

Bei der Vorstellung der EnBW-Pläne im Gemeinderat sowie einem gesonderten Verfahren zur Einbeziehung der Öffentlichkeit gab die EnBW das Versprechen der Klimaneutralität bis 2035, im O-Ton liest sich das so: "Mit diesem Versprechen hat sich die EnBW als eines der größten deutschen Energieunternehmen auf ihren Beitrag zum Klimaschutz im Sinne des Pariser Abkommens festgelegt." Weiter geht es dann unter anderem um Versorgungssicherheit und darum, wie das am Erzeugungsstandort Heilbronn umgesetzt werden könnte: "Die Pläne sehen den Betrieb einer emissionsarmen Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage) vor. Voraussichtlich in fünf Jahren könnte sie den jetzigen Kohleblock ablösen." Beim Protest der Umweltschützer ging es damals vor allem darum, dass der CO2-Ausstoß im Erdgasbetrieb zwar geringer werde – die EnBW spricht in dem Zusammenhang von "einer Million Tonnen CO2 weniger – pro Jahr" – sich aber dafür der weitaus gefährlichere Ausstoß von Methangas erhöhe. Nun fordert dieses "breite Bündnis Energie- und Klima-Aktiver" auch das Ende der Heilbronner Gaskraftwerkspläne.

Aktuell hält die EnBW laut Stuttgarter Zeitung an den Plänen für Erdgaswerke fest, lehnt nun aber Gaslieferungen aus Russland ab. Zudem zitiert das Blatt den EnBW-Vorstandsvorsitzenden Frank Mastiaux anlässlich der Bilanzvorlage so: "Vor allem bei Gas ist der Anteil Russlands am EnBW-Einkauf relativ hoch." 2021, so Mastiaux, habe die EnBW inklusive ihrer Tochterunternehmen wie dem Gashandelskonzern VNG insgesamt 495 Terawattstunden Gas eingekauft. Davon 20 Prozent über direkte Lieferverträge mit Russland, den Rest über den europäischen Großhandelsmarkt, auf dem aber rund 55 Prozent des Volumens ebenfalls aus Russland stammen. Ein gutes Drittel der direkten Lieferverträge laufe bereits Ende des Jahres aus. Und: Auch wenn Russland kein Gas liefere, sei die Situation "kontrollierbar".

Franz Wagner vom Heilbronner Aktionsbündnis Energiewende sagt: "Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg um fossile Brennstoffe und deren Kontrolle. Zugleich ist die politische und wirtschaftliche Lähmung in Folge der fatalen Fixierung auf fossile Energien und Atom nun so greifbar wie selten bisher." Die Forderung dazu lautet: "Energiewende jetzt! Schluss mit fossilen Abhängigkeiten." Der Ukraine-Krieg zeige auf, wie wichtig der sofortige und konsequente Abschied von fossilen Energien auch für die Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sei. "Dass ein Aus für die Klimakiller Kohle, Erdöl und Erdgas keinen Umweg duldet, weisen Studien und Berichte der internationale Klimaforschung schon seit langem nach", betont das Aktionsbündnis.

Stefan Hatos von "Heilbronn for Future" legt noch nach: "Die Abhängigkeit vom Regime in Russland durch Abhängigkeit vom Regime in Katar zu ersetzen in Verdrängungs-Konkurrenz mit weniger reichen Ländern ist ein unverantwortliches Spiel mit dem Feuer." Und Thomas Bergunde von der Lokalen Agenda 21 fordert als lokalen Beitrag, gerade in Heilbronn "dringend große Flächen für den Bau von Freiflächen-Fotovoltaik und Agri-Fotovoltaik auszuweisen".

Weitere Proteste sind angekündigt, gewiss ist der übliche an jedem ersten Freitag im Monat. Der letzte große, zum Jahrestag der Fukushima-Katastrophe am 6. März am Atomkraftwerk Neckarwestheim brachte rund 500 Demonstranten auf die Beine. Die Stadt Heilbronn will sich zu der neuesten Entwicklung nicht äußern, ihre Begründung dafür: Die EnBW sei ein privatwirtschaftliches Unternehmen.