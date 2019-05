Heilbronn. (y) Für Schwerstverletzte in der Region ist es ein Zeitgewinn, der ihnen möglicherweise das Leben rettet, für die Klinik in Heilbronn ein "Ritterschlag": Die Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Handchirurgie des Heilbronner SLK-Klinikums am Gesundbrunnen die Zulassung zur höchsten Versorgungsstufe erteilt.

Nur spezielle Krankenhäuser der Akutversorgung dürfen schwerstverletzte Patienten im Auftrag der DGVU behandeln: In Baden-Württemberg sind es nur zwölf von mehr als 260 Kliniken. Mit der Ernennung zur SAV-Klinik (Zulassung zum Schwerstverletzungsartenverfahren) bescheinigt die DGUV Klinikdirektor Professor Wolfgang Linhart und seinem Team, dass die hohen Ansprüche an Versorgungsqualität und Struktur, die für die Versorgung von Verletzten nach schweren Arbeitsunfällen gefordert werden, in Heilbronn "vollumfänglich erfüllt" werden.

Neben berufsgenossenschaftlichen Kliniken sind Universitätskliniken und Kliniken der Maximalversorgung am Schwerstverletzungsartenverfahren beteiligt. Voraussetzung, um am SAV-Verfahren teilnehmen zu können, ist unter anderem eine Zertifizierung zum überregionalen Trauma-Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Im Hinblick auf die Schwere der Verletzungen müssen außerdem besondere personelle, apparative und räumliche Anforderungen erfüllt werden.

Kliniken, die nicht in der höchsten Versorgungsstufe nach SAV zugelassen sind, dürfen schwerstverletzte Patienten oder Unfallverletzte, bei denen Komplikationen während der Behandlung auftreten, nicht behandeln und müssen sie in SAV-Kliniken weiterverlegen.

"Die Zulassung zum Schwerstverletzungsartenverfahren durch die DGUV ist der Ritterschlag für eine unfallchirurgische Klinik. Wir freuen uns sehr, nun auch schwerstverletzte Patienten nach Arbeitsunfällen wohnortnah behandeln zu dürfen, und dass unser hoher Versorgungsstandard von den Berufsgenossenschaften gewürdigt wird", äußerte sich Professor Linhart zu der neuen Einstufung der Gesundbrunnen-Klinik. Alle Verletzten nach schweren Arbeitsunfällen aus Heilbronn und Umgebung können jetzt direkt ins Klinikum am Gesundbrunnen gebracht und dort versorgt werden.