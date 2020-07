Autodiebe haben es auch in der Region zunehmend auf „Keyless-Go“-Fahrzeuge abgesehen. Die Heilbronner Polizei hat nun in Zusammenhang mit Europol und polnischen Polizei einen weiteren Fahndungserfolg verbucht. Foto: Matthias Balk/dpa

Heilbronn. (y) Kriminalbeamte aus Heilbronn haben an der Durchsuchung eines Gehöfts in Polen teilgenommen, auf dessen Gelände zahlreiche, mutmaßlich auch in Deutschland gestohlene Fahrzeugteile gelagert waren. Der Einsatz stand in Zusammenhang mit der seit beinahe einem Jahr laufenden Ermittlungen der Soko "Keyless Go", mit der die Heilbronner Kripo überwiegend verdeckt gegen eine Bande polnischer Autodiebe vorgeht und dabei bereits mehrfach Erfolge verbuchen konnte.

Die Ermittlungsgruppe war im August 2019 gebildet worden, nachdem im Landkreis Heilbronn zahlreiche hochwertige Autos gestohlen worden waren, die zum Anlassen des Motors keinen direkten Kontakt zwischen Schlüssel und Fahrzeugelektrik benötigen ("Keyless Go"). Werden die Funksignale des Schlüssels abgefangen und verstärkt, lassen sich einige Automodelle ohne Gewaltanwendung knacken und starten. Bis Anfang Juni konnten insgesamt acht Mitglieder der Bande ermittelt und vorläufig festgenommen werden, darunter auch die beiden mutmaßlichen Anführer der Bande, ein 36-jähriger und ein 40-jähriger Pole. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls, den die Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkt hatte, wurden die beiden mittlerweile nach Deutschland ausgeliefert und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Der Bande konnten zu diesem Zeitpunkt 34 Einzeldiebstähle mit einem Gesamtschaden von 1,4 Millionen Euro zugeordnet werden.

Die verdeckten Ermittlungsmaßnahmen führten nun zur Identifizierung eines 49-jährigen Polen, der im Verdacht stand, die in Deutschland gestohlenen Autos in einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Nähe von Lubin zerlegt und die Fahrzeugteile für den Fahrzeugteilemarkt bereitgehalten zu haben. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden nun dieses Gehöft und außerdem mehrere Wohnungen vor wenigen Tagen in Polen durchsucht. An der Aktion waren neben Polizisten aus Lubin und Wroclaw auch Heilbronner Beamte, Vertreter des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und der europäischen Polizeibehörde Europol beteiligt.

Bei der Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Der 49-Jährige hatte laut Polizei "eine enorme Anzahl" von Fahrzeugteilen in mehreren Scheunen, Werkstatträumen und Containern auf seinem Gehöft lagerte. Um an die Teile zu kommen, wurde die Karosserie von zum Teil sehr hochwertigen Fahrzeugen mithilfe eines Winkelschleifers zerlegt. Anschließend wurden sämtliche verwertbaren Fahrzeugteile ausgebaut und in mehreren Containern in Regalen gelagert; die Türen und Dächer der Fahrzeuge wurden im Freien abgelegt.

Nach dem Ausbau wurden zwar meist sofort die Individualnummern unkenntlich gemacht, an wenigen Fahrzeugteilen waren sie aber noch vorhanden. Dadurch gelang eine Zuordnung zu bislang 14 weiteren Pkw Diebstählen, die sich überwiegend in Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen und Polen abgespielt hatten. Der Winkelschleifer, der zum Zerlegen der Fahrzeuge verwendet worden war, stammte aus einem Diebstahl aus Bayern.

Die operativen Ermittlungsmaßnahmen seien mit diesem "Action Day" nun abgeschlossen, teilte die Heilbronner Kripo mit, die Detailarbeit aber geht weiter: Die Auswertung zahlreicher Datenträger, die bei verschiedenen Durchsuchungen sichergestellt wurden, soll weitere Erkenntnisse und Beweise liefern. Die weiteren Ermittlungen gegen den 49-jährigen Polen werden von den polnischen Behörden geführt.