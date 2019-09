Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Im Juni hatte, etwas überraschend, Geschäftsführer Thomas Jendges (54) angekündigt, die SLK-Kliniken Anfang 2020 verlassen zu wollen. Sein Weggang aus Heilbronn war auf äußerst eigenartige Weise vorzeitig publik gemacht worden. Jendges begründete seine Entscheidung mit "familiären Gründen", nach denen es ihn in die Neuen Bundesländer ziehe, wo er zuvor schon tätig gewesen war. Nun wurde bekannt, dass er das Klinikum Bayreuth leiten wird, welches ihn nach einer siebenstündigen Aufsichtsratssitzung des Trägerverbandes zum Geschäftsführer berief.

Zum Klinikum Bayreuth zählen 26 Fachkliniken und Institute, zwölf zertifizierte Zentren mit modernsten medizintechnischen Einrichtungen an zwei Standorten mit mehr als 1000 Betten, es ist akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Erlangen. Jendges soll das Klinikum so lange leiten, bis in einer europaweiten Ausschreibung ein neuer Geschäftsführer gefunden wird. In der Presseerklärung dazu hieß es, dass das Verfahren mehrere Monate in Anspruch nehmen wird.

Das ist insofern beachtenswert, als der Bestellung des Nachfolgers von Jendges in Heilbronn keineswegs eine europaweite Ausschreibung voranging; sein Nachfolger steht schon seit Längerem fest: Thomas Weber. In Bayreuth erfolgt die Vergabe der Geschäftsführung an ein Management- und Beratungsunternehmen. Dieses, die Oberender AG, hat nun auch "den promovierten Ökonomen und Diplom-Ingenieur Thomas Jendges ans Klinikum Bayreuth" geschickt, wie es weiter heißt, die Trägerschaft aber bleibe eine kommunale. Da man sich in Bayreuth aber einen früheren Tätigkeitsbeginn von Jendges wünscht - er sollte Heilbronn zum Jahresende verlassen - will man dies in den nächsten zwei Wochen klären.

Auch am Plattenwald-Krankenhaus der SLK-Kliniken gibt es zum Jahresende einen Wechsel der Geschäftsführer. Im Juli war die Kündigung von Rainer Münch nach fünf Jahren in dieser Position bekannt gegeben worden, nun steht mit Jürgen Winter (62), seit 2016 Geschäftsführer der SLK-Lungenklinik Löwenstein sowie der Service GmbH Klinik Löwenstein, sein Nachfolger fest. Er übernimmt bereits ab 15. November 2019 zusätzlich die Aufgaben am Klinikum am Plattenwald.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, Aufsichtsratsvorsitzender der SLK-Kliniken, bedankt sich "ausdrücklich bei Rainer Münch für die geleistete, überaus erfolgreiche Arbeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Winter war vor seiner Tätigkeit in Löwenstein sieben Jahre Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und zuvor mehr als 14 Jahre Geschäftsführer des evangelischen Krankenhauses Lutherhaus in Essen. Er stammt aus dem Ruhrgebiet.

Mit Thomas Weber (58) als neuem Geschäftsführer der SLK-Klinik am Gesundbrunnen kommt indes ein "alter Bekannter" nach Heilbronn zurück. Er war zuletzt bei den "Barmherzigen Brüdern Trier" mehr als neun Jahre in Führungspositionen tätig und war, laut Mergel, der "Wunschkandidat".

Begonnen hat Weber seine Karriere in Heilbronn bei der AOK, bei der er als Azubi startete und es schließlich zum Geschäftsführer brachte. Weber ist Mitglied im Vorstandsausschuss der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft, er gilt dank zahlreicher Ehrenämter auch schon in seiner Heilbronner Zeit als "gut vernetzt" und das wiederum gilt in Heilbronn besonders viel.