Heilbronn. (zy) Die Heilbronner Polizei hält den Druck auf Raser seit Monaten konstant hoch und dreht dabei mitunter auch organisatorisch am großen Rad: Temporär werden bei besonderen Verstößen auch Ermittlungsgruppen gebildet. Das mussten nun zwei junge Männer erfahren, die sich am 25. Juni ein illegales Autorennen im Stadtgebiet Heilbronn und auf der Bundesstraße nach Neckarsulm geliefert und dabei mehrere Menschen gefährdet hatten. Beide sind nun ihre Führerscheine los, einer auch sein Auto.

Der 23-Jährige und der 27-Jährige waren am besagten Tag im Bereich der Neckarsulmer Straße in Heilbronn aufeinandergetroffen, der eine in einem Mercedes der andere in einem auffälligen BMW. Die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge fuhren zunächst hinter dem Auto einer 60-Jährigen in Richtung Neckarsulm. Am Ortsausgang von Heilbronn fuhr der 23-jährige Fahrer des Mercedes der Frau sehr dicht auf und überholte sie kurze Zeit später verbotswidrig rechts, als die Frau gerade den Fahrstreifen wechseln wollte. Die 60-Jährige musste scharf abbremsen und ruckartig nach links lenken, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Unmittelbar hinter dem Mercedes folgte der BMW, der ebenfalls stark beschleunigte und rechts am Auto der Frau vorbeifuhr. Anschließend lieferten sich die beiden Fahrer ein Rennen bis zu einer roten Ampel an der Kreuzung zur Karl-Wüst-Straße, vor der beide Fahrzeuge anhalten mussten. Beim Warten ließen beide Fahrer die Motoren ihrer Boliden mehrfach aufheulen und gaben im Stand Gas. Als die Ampel schließlich auf Grün schaltete, gaben beide Gas und fuhren in Richtung Neckarsulm. Hierbei überholten sie mehrere Autos – und zwar links wie rechts – und duellierten sich in einem wilden Rennen.

Nachdem der Vorfall bei der Polizei Heilbronn angezeigt wurde, wurde eine temporäre Ermittlungsgruppe eingerichtet, die schlussendlich Hinweise auf den 23-Jährigen und einen 27-Jährigen zusammentragen konnte. Dabei zeigte sich, dass die beiden wohl noch mehr auf dem Kerbholz haben, denn bei den Ermittlungen konnten durch umfangreiche Maßnahmen weitere Straftaten aufgeklärt werden.

Die Polizei nahm den beiden Rasern die Führerscheine ab, zudem wurde eines der beiden Autos beschlagnahmt. Die beiden Männer erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen illegalen Straßenrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

"Nur durch solche konsequenten Ermittlungserfolge können wir mittel- und langfristig diese gefährliche Raserszene verunsichern, die sich in mehreren Bereichen des Polizeipräsidiums feststellen lässt", äußerte sich der Leiter der Schutzpolizeidirektion im Polizeipräsidium Heilbronn, Polizeidirektor Thomas Lüdecke. Daher werde auch der Überwachungsdruck durch gezielte Spezialisierungen weiterer Beamter flächendeckend ausgebaut, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen.