Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn der Oberbürgermeister, der Polizeipräsident, der Dekan der evangelischen Kirche zusammen mit ehrenamtlichen Helfern auf dem Kiliansplatz Tüten mit Brezeln an die Passanten verteilen, dann ist ihnen Aufmerksamkeit sicher. Eben diese war der "Zweck der Übung", hinter der die Sozialstiftung der Kreissparkasse Heilbronn in Kooperation mit dem Polizeipräsidium, dem Kreisseniorenrat und der Kulturtafel Heilbronn stehen, unterstützt von einer ganzen Reihe weiterer Ehrenamtlicher, die auf dem Platz auch ihre Infostände aufgestellt hatten.

Die Aktion "Vorsicht Trickbetrüger!" soll Warnung und Aufklärung zu einem Komplex von Straftaten sein, der, zunächst unter der fast verharmlosenden Bezeichnung "Enkeltrick", nun enorme Umfänge angenommen hat – mit Schäden in Millionenhöhe, von den persönlichen und menschlichen ganz abgesehen, und in einem Aktionsradius, der längst auch Heilbronn und die Region erfasst hat. Die bandenmäßig aufgebaute und perfekt organisierte Abzocke betreffe aber nicht nur, wie allgemein angenommen wird, die ältere Generation. "Das ist kein Seniorenthema", betonte dann auch Dr. Thomas Braun, Geschäftsführer der KSK-Sozialstiftung.

Zufall oder nicht? Polizeipräsident Hans Becker konnte die Aktion nicht nur mit "echten", sondern auch ganz aktuellen Beispielen belegen. Gerade habe es in fünf Tagen drei gravierende Fälle gegeben. Auch wenn 95 Prozent der Versuche, über Telefonanrufe ein Opfer zu finden und es "auszunehmen", ins Leere gehen, so seien doch in den Jahren 2020 und 2021 an die 58.000 Euro an falsche Polizisten gegangen und in nur vier Fällen 162.000 Euro über den "Enkeltrick" an die Abkassierer, die sogenannten "Keiler" der Banden, deren Callcenter im Ausland sitzen.

Warnung und Aufklärung tun weiterhin not, und zwar nicht nur bei Senioren. Die meist perfekt organisierten „Enkeltrick“-Banden finden ihre Opfer immer wieder auch in anderen Altersschichten. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Thematisiert wurde auch die psychologische Seite dieser Art von Betrug, der zum einen mit massivem Druck durch die raffiniert agierenden und geschulten Bandenbetrüger dazu führe, dass die Opfer am Ende zahlen, oft auch nur, "um endlich Ruhe zu haben", zum anderen aber auch, dass die Opfer aus Scham und Scheu mitmachen und dann schweigen – oft auch dann, wenn sie von den Gefahren solcher Anrufe wussten und es sich im Nachhinein nicht erklären konnten.

Braun ergänzte, dass auch seine Mitarbeiter da oft viel Fingerspitzengefühl brauchten, wenn sie, entsprechend psychologisch geschult, Bankkunden ansprechen, die größere Geldbeträge in bar abheben, eben um sie vor dem Schaden zu bewahren. Die von Becker geschilderten aktuellen und vor Ort stattgefundenen Fälle zeigen, dass Aufklärung und Warnung nicht aufhören dürfen und welche Dimensionen sie haben können: Aufgrund von drei Schockanrufen wurden 110.000 Euro abkassiert, eine 84-Jährige um 52.000 Euro betrogen, und in einem anderen Fall, dank geschulter Bankmitarbeiter, die Übergabe von 8000 Euro in letzter Minute verhindert. Bei der Zusammenarbeit vom LKA München und dem hiesigen Einsatzstab habe man, länderübergreifend, mehr als 100 Millionen Euro sichergestellt, berichtete Becker.

Ein Mittel, der Abzocke mit "krimineller Kreativität" zu begegnen, wie es Richard Siemiatowski-Werner vom Kreisseniorenrat beschrieb, sind 160.000 Brötchentüten, die die Großbäckerei Härdtner als ihre, von allen dankbar begrüßte Unterstützung der Aktion, bedrucken ließ, mit Warnhinweisen und solchen zum richtigen Verhalten, wenn ein solcher Anruf kommt. "Brötchen kauft jeder mal", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel dazu. Auch er sieht die Aktion als einen Beitrag, die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen.

Beschäftigt hat die Teilnehmer bei deren Vorstellung auch diese Frage: Wie kommen die Betrüger überhaupt an die Namen, Adressen, Fakten? Karl Pommée von der "Kulturtafel" und Dekan Christoph Baisch sehen hier auch den deutschen Datenschutz in der Herausforderung, um entsprechend auf diese Problematik einzugehen. Baisch berichtete dann auch davon, dass sie auch in den Kirchen angekommen sei, und dass es bei den Opfern nicht nur um einen materiellen Schaden gehe, sondern auch um einen solchen, der eine seelsorgerische Aufgabe sei.