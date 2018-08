Heilbronn. (rnz) Aufgrund der derzeitigen Hitzeperiode haben Betreiber einiger Kraftwerke beim Umwelt- und Energieministerium des Landes eine Ausnahmegenehmigung beantragt, darunter auch das Kernkraftwerk Neckarwestheim und das Kohlekraftwerk Heilbronn. Die Betreiber wollen den Betrieb auch dann ausnahmsweise fortsetzen, wenn die Wassertemperatur des Neckars die 28-Grad-Marke überschreitet.

"Die Lage ist zwar angespannt, nach aktuellem Stand können die zuständigen Wasserbehörden die Ausnahmen aber erteilen", sagte Umweltminister Franz Untersteller dazu in Stuttgart. "Die Versorgungssicherheit ist im Moment weiterhin gewährleistet."

Thermische Kraftwerke wie Kohle- und Kernkraftwerke benötigen zu ihrem Betrieb Kühlwasser, das sie aus nahegelegenen Flüssen beziehen. Zum Schutz des Gewässers sowie der Fische und sonstigen Lebewesen ist der Bezug des Kühlwassers und die Einleitung des beim Kühlvorgang aufgewärmten Wassers nur bis zu einer maximalen Wassertemperatur von in der Regel 28 Grad Celsius genehmigt.

Neben den beiden Kraftwerken im Landkreis Heilbronn hatten das Großkraftwerk Mannheim, das Kernkraftwerk Philippsburg und das Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe - alle am Rhein gelegen - einen entsprechenden Antrag gestellt; am Neckar außerdem das Heizkraftwerk Stuttgart-Münster und das Kohlekraftwerk Altbach.

Die Ausnahmen sind kurzzeitig befristet. Die damit verbundenen zusätzlichen Auswirkungen auf die Gewässerökologie seien aufgrund eines erfolgten Gewässermonitorings vertretbar, teilte das Umweltministerium mit. Zudem fände auch weiterhin ein begleitendes Gewässermonitoring an den betroffenen Standorten statt, um bei Bedarf kurzfristig reagieren zu können.

Erfreulicherweise führe der Sonnenschein dazu, dass tagsüber der Strombedarf im Land mit einem Anteil von bis zu 40 Prozent über die Fotovoltaik bereitgestellt werde, sagte Umwelt- und Energieminister Untersteller weiter. "Die aktuelle Hitzeperiode liefert daher einen weiteren Beleg dafür, wie wichtig es ist, dass wir uns von den konventionellen Kraftwerken unabhängiger machen und die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Schließlich benötigen Windkraft- und Fotovoltaikanlagen keine Flusskühlung."

In heißen und trockenen Sommern kann die Versorgung mit Frischwasser für Kühlzwecke ein Flaschenhals für die Stromerzeugung in Wärmekraftwerken sein. Die Energiewirtschaft ist laut Umweltbundesamt bei Weitem der größte Wassernutzer: Annähernd zwei Drittel des zur Nutzung entnommenen Grund- und Oberflächenwassers werden in Deutschland zu Kühlzwecken in Wärmekraftwerken eingesetzt, mehr als 90 Prozent hiervon in Durchlaufkühlsystemen.

Das Kühlwasser wird dem Gewässer entnommen und zur Kühlung des Dampfkreislaufs im Kraftwerk genutzt. Um die Temperatur des Kühlabwassers zu verringern und eine Erwärmung der Flüsse, in die das Wasser eingeleitet wird, zu vermeiden, wird das Wasser in Kühltürmen abgekühlt, bevor es wieder in den Fluss geleitet wird.