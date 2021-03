Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Hinauf zum Licht" steht in Goldschrift über dem Eingangsportal des Krematoriums Heilbronn auf dem Hauptfriedhof. Es wurde 1905 nach Plänen des Heilbronner Architekten, Oberbürgermeisters und Ehrenbürgers Emil Beutinger (1875-1957) erbaut – und es war seinerzeit das erste in Württemberg. Der Fortschrittsglaube der damaligen Heilbronner Bürgerschaft zeigte sich auch im Bestattungswesen. Inzwischen ist der Bau von "großer stadthistorischer, architektonischer und friedhofskultureller Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus" – so liest man es in der Drucksache des Gemeinderates zur anstehenden Sanierung des Krematoriums. Sterben ist teuer, das gilt nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im öffentlichen Friedhofswesen. Auf 1,7 Millionen Euro sind die Gesamtkosten für die Sanierung angesetzt; mehr als 200.000 Euro erhält alleine ein Münchner Büro für die Sanierungsplanung.

In Deutschland sterben in normalen Zeiten pro Tag zwischen 2000 und 3000 Menschen. Die Corona-Pandemie lässt die Zahl der Toten derzeit allerdings spürbar anwachsen. Im Jahr 2020 wurden in Heilbronn 1101 Leichname eingeäschert – 702 Heilbronner und 399 Auswärtige. Der Anteil der Feuerbestattungen liegt mit leicht steigender Tendenz bei 69 Prozent. Das Fazit der Friedhofsverwaltung lautet dann auch: "Die Akzeptanz und Identifizierung der Heilbronner Bürgerschaft mit dem Heilbronner Krematorium und den Friedhöfen ist im Allgemeinen sehr positiv." (bfk)

In Erinnerung gerufen werden muss aber auch, dass der Sanierungsbedarf des Krematoriums beziehungsweise seiner "Anlagen und Verfahrenstechnik" schon aus der Zeit vor der Bundesgartenschau 2019 bekannt ist. Unter dem Stichwort "Priorisierung" fiel damals auch dieser dem Rotstift zum Opfer. Jetzt aber heißt es vom Friedhofsamt, dass es dem Hochbauamt zwar "mit viel Einsatz und viel Einfallsreichtum" und auch knappen Mitteln gelungen sei, die Anlage am Laufen zu halten. Doch wenn jetzt nicht "substanziell und bestandserhaltend" investiert werde, sei die Schließung des Einäscherungsbetriebes unvermeidbar.

Offenbar unvermeidbar war auch, dass durch den Sanierungsaufschub nicht nur erhebliche Zusatzkosten entstanden sind, sondern auch, so makaber es klingen mag, ein Gewinneinbruch die Folge war. Inzwischen erfolgt auf den Heilbronner Friedhöfen genau ein Viertel aller Bestattungen in "alternativen Bestattungsformen". Schön umschrieben liest es sich dazu, dass eine "wichtige Wohlfahrts- und Wechselwirkung" zwischen dem Krematorium und den alternativen Grabformen bestehe, in denen mittlerweile ein Viertel der Verstorbenen bestattet und 37 Prozent der jährlich etwa 650.000 Euro Gräbergebühren erwirtschaftet werden, und, im Zusammenhang mit dem Einäscherungsbetrieb, auch noch weitere rund 90.000 Euro. Der jetzt notwendige finanzielle Sanierungsaufwand soll sich spätestens bis zum Jahr 2031 amortisiert haben.

Eben dieser "Einäscherungsbetrieb" war ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 an 52 Tagen nicht "betriebsfähig". Die Folge: Es entstanden "überplanmäßige" Fremdkosten in Höhe von 139.000 Euro, der Betrieb selber konnte, dank der Amtshilfe von Stuttgart und Karlsruhe aber "ohne negative Auswirkungen für die Angehörigen" aufrecht erhalten bleiben. Im Klartext heißt das: Es gab eine Art "Leichentourismus", der unnötig gewesen wäre.

Martin Heier, Leiter des Städtischen Friedhofsamtes Heilbronn, hat lange nachgedacht, bevor er diese Formulierung und diesen Aspekt in die Gemeinderatsvorlage eingebracht hat, kam aber zu dem Schluss, dass man auch diese Realitäten nicht verschweigen sollte: "Es ist ein hohes Gut, dass wir als Oberzentrum ein Krematorium bereitstellen und die Heilbronner Verstorbenen nicht in einem provisionsgesteuerten Einäscherungsmarkt durch das Land gefahren werden müssen."

So steht es klipp und klar in der Sitzungsvorlage, mit dem Hinweis, dass "die aktuelle Situation mit erhöhten Bestattungszahlen aufgrund von Covid-19 überdeutlich gezeigt habe, wie wichtig es sei, das Krematorium wieder in einen betriebssicheren Zustand zu bringen. Heier erlebt und bestätigt darüber hinaus auch den hohen "Identifizierungsgrad" der Heilbronner mit dem Krematorium und schließt dabei ausdrücklich auch die örtlichen Bestattungsunternehmen mit ein.

Dass das Bestattungswesen längst auch ein Markt ist, ist nicht neu. Heier lässt keine Zweifel dran, dass kommunale Krematorien ein Dienst am Bürger sind, zumindest für die, die nicht möchten, dass ihre Angehörigen in einem Gewerbegebiet verbrannt werden. Private Krematorien gibt es unter anderem in Schwäbisch Hall, in Rudelsheim und Osterburken. Sie sind Teile eines Marktes und arbeiten nach den Regeln des Marktes, wo es eben auch für die Vermittlung von Dienstleistung schon Provisionen oder Nachlässe gibt.

Heier will sich zu dieser Grauzone nicht weiter auslassen und sagt nur so viel: Das Ganze sei sehr professionell und finde unter anderem über Internetforen statt. Nur die Sprache, so hat er es erfahren, sei hier, in diesem Markt, eher noch "schönfärberisch".