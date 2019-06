Fünfzig bunt und kreativ gestaltete Stühle stehen noch bis Montag im Kirchengarten auf der Buga in Heilbronn. Es sind "Asylstühle", die zeigen sollen, dass hier Platz ist für "Asyl in Europa". Foto: privat

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Fünfzig bunt und kreativ gestaltete Stühle stehen zurzeit und noch bis zum 17. Juni im Kirchengarten auf der Buga in Heilbronn. Es sind "Asylstühle", die zeigen sollen, dass hier Platz ist für "Asyl in Europa". Die gleichlautende Kampagne des Diakonischen Werks Baden-Württemberg, unterstützt von der Caritas, soll zeigen, dass die Kirchen nicht einverstanden sind mit einer "Politik der Abschottung und Ausgrenzung" - und dass auch die Idylle einer Buga Grenzen hat. Dass sich die beiden Kirchen zu gleichen Teilen und in ebenfalls ökumenischer Besetzung mit Pfarrerin Esther Sauer und Peter Seitz vom katholischen Dekanat als Leiter des Projektteams auf der Buga engagieren, lag nahe.

Hier herrscht nicht nur blühendes Leben, hier erleben die Besucher intensiver die Vielfalt der Schöpfung, kommen ihr näher als in ihrem Alltag. Die Chance, Präsenz zu zeigen, verfolgten die Kirchen von Anfang an. Nachdem das ursprünglich geplante "Haus der Kirchen" im Neckarbogen an finanziellen Hürden scheiterte, ist nun der "Kirchengarten" mehr als nur ein Ersatz geworden, auch wenn der von der ARD übertragene Gottesdienst am Pfingstmontag unter der Kuppel des bionischen Holzpavillons stattfand.

Wenige Tage später sitzen hinter den pinkfarbenen Bannern, die den Garten der Kirche eingrenzen, wieder viele Menschen. Auf der Innenseite der Banner stehen Bibelsprüche. Eine ganze Reihe von Buga-Besuchern hat an der 30 Meter langen Tafel Platz genommen, verzehrt das mitgebrachte Vesper und zelebriert gleichzeitig das verbindende Motto "Leben schmecken." Die Glocke schlägt viertel vor zwölf von dem kleinen Glockenturm, eine große Wasserschale und ein Wasserbrunnen, das Paradiesgärtchen mit Apfelbäumen und sieben Kräuter-Schmeck-Inseln, ein meditativer Sitzraum unter schattigen Platanen und ein weißes Blumenband rundum schaffen einen schönen Raum, den ein "Kreuzweg" auf dem Boden in vier Segmente teilt. Die Gestaltung ist Ergebnis eines Wettbewerbs, den Landschaftsarchitektin Cornelia Biegert aus Bad Friedrichshall gewann. Peter Seitz sagt zur Resonanz, die der Garten der Kirche bei den Buga-Besuchern hat, man sei überrascht und freue sich über den Zuspruch. Es gebe sehr viel positive Rückmeldungen, die Veranstaltungen seien gut besucht, auch die Gottesdienste und Gebete.

Präsenz zeigen gelingt den Kirchen mit den vielfältigsten Aktionen. Schon bei der Eröffnung an Ostern, als der Schwäbisch Haller Glockenbauer Peter Glasbrenner eine rund 45 Kilo schwere "Buga-Glocke" goß - bei rund 1150 Grad der Schmelzflüssigkeit war das eine heiße und viel beachtete Sache. Die Glockeninschrift lautet: "Leben schmecken" und auf Latein "Sentire vitam". Am Karfreitag ruhte der Guss, die Glocke kühlte ab. Am Karsamstag wurde sie aus der Form geholt und geweiht, am Ostersonntag ein erstes mal geläutet. Seither hängt sie im "Glockenturm" und "ruft und läutete zu Gottesdiensten, Mittagsimpulsen und Abendgebeten", wie Peter Seitz sagt.

Turbulenter zugehen wird es am Wochenende vom 29. und 30. Juni - auf der Buga und auch in der Innenstadt: "Beim Landesmissionsfest in diesem Jahr wird es sprühen vor Leben", verspricht Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Württemberg. Den Festgottesdienst am Sonntag ab 11 Uhr auf der Sparkassenbühne werden er, Prälat Harald Stumpf und Dekan Christoph Baisch gemeinsam feiern. Dafür wird es im Heinrich-Fries-Haus der katholischen Kirche, Bahnhofstraße 13, am Sonntag zwischen 9 und 10.30 Uhr ermäßigte Eintrittskarten für zehn Euro geben.

Nach dem Motto von Pfarrer Sebastian Kneipp "die Natur ist die beste Apotheke" wird "Leben schmecken" im den nächsten Wochen vor allem wörtlich genommen. Wildpflanzen und Heilkräuter stehen da im Fokus, wie sie schmecken und wie sie heilen.

Info: Das Programm, darunter auch viele Veranstaltungen für Familien und Kinder, ist abrufbar unter www.kirche-buga2019.de. Das Programm (Buga und Innenstadt) zum Landesmissionsfest gibt es unter www.landesmissionsfest.de/programm-2019