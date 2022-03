Mit größtenteils erfreulicheren Zahlen wartete das Heilbronner Polizeipräsidium im Rahmen der Statistik für 2021 auf. Hinter dem Gebäude in der Karlsstraße wird in diesen Tagen der Neubau bezogen. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Für Polizeipräsident Hans Becker war die Vorlage der "Polizeilichen Kriminalstatistik 2021" des Polizeipräsidiums Heilbronn die letzte, Ende des Jahres geht er in den Ruhestand. Die Zufriedenheit darüber, dass "sein" Präsidium in der statistischen Auswertung so gut, in vielen Punkte noch besser als 2020, abschnitt, war ihm deutlich anzumerken. Die weiter wachsenden Herausforderungen, die dennoch hinter den fast durchweg positiven Zahlen stehen, spricht er deutlich "abseits des Protokolls" an.

Wie bestellt bestätigte dies tags darauf eine Meldung, die bundesweit über den Nachrichten-Ticker lief: Spezialkräfte der Polizei nahmen fünf Männer einer Drogendealer-Bande samt großer Mengen Rauschgift fest, unter Beteiligung der Kripo Heilbronn mit "Erkenntnissen zu einer Tätergruppierung aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn". Der Ablauf dazu zeigt auf, was Becker zuvor thematisiert hatte: die Veränderung der polizeilichen Ermittlungsarbeit durch den Einsatz digitaler Medien.

Hintergrund Zum Polizeipräsidium Heilbronn gehören die Großstadt Heilbronn, der Landkreis Heilbronn, der Neckar-Odenwald-Kreis, der Main-Tauber-Kreis und der Hohenlohekreis. Mit einer Fläche von rund 4400 Quadratkilometern ist der Präsidiumsbereich der größte in Baden-Württemberg. Mehr als 855.000 Menschen leben dort. Der Zuständigkeitsbereich ist sowohl ländlich als auch städtisch geprägt. Diese Faktoren wirken sich auf die Kriminalität beziehungsweise die Kriminalitätsbelastung aus. Das erfordert eine differenzierte Betrachtungsweise, gerade auch in der Art und Häufigkeit von Delikten. (bfk)

Die Entwicklung ist Fluch und Segen zugleich, im Schneeballsystem generiert jede Anzeige, jeder Hinweis nicht nur eine Fülle neuer Informationen, sondern oft auch Verknüpfungen zu anderen Tatbeständen, Fällen, Verdächtigen. Im Schneeballsystem verbreitet sich auch die Netzkriminalität, das heißt vor allem auch von pornografischen Inhalten, mit Kindern und unter Kindern. Da schiebe man noch einen Berg vor sich her, sagt Becker. Er appellierte auch an die Eltern: Die Kinder wüssten oft gar nicht, dass sie sich dabei strafbar machen. Da sei Kontrolle auch Erziehungssache.

Den Kampf gegen Pornografie im Internet wie auch der gegen Rauschgift-Straftaten illustrieren diese steigenden Zahlen: Bei der "Cyberkriminalität" gab es 2020 noch 536, im Jahr 2021 aber schon 797 registrierte Straftaten, bei Drogen ein Plus von 15 Prozent mit nunmehr 688 erfassten Fällen. Hier sei das Dunkelfeld besonders groß, daran lassen Becker und Thomas Schöllhammer, Vize-Polizeipräsident und Leiter der Heilbronner Kriminalpolizei, keinen Zweifel: "Bei Rauschgiftermittlungen stehen regelmäßig die Hintermänner im Fokus der Ermittlungen. Bei der Bekämpfung der Kinder- und Jugendpornografie hat die Dienststelle rechtzeitig die richtigen Weichen gestellt." Es wurden spezielle Ermittlungsteams mit "hoher Professionalität" geschaffen.

Dass man für diese extrem zeitaufwendige Ermittlungsarbeit mehr Personal benötige, bleibt nicht unerwähnt. Mehr Personal, dadurch mehr Präsenz für mehr Sicherheit – Becker brachte es auf den Punkt: "Sicherheit bedeutet Lebensqualität."

Die Anzahl der Gesamtstraftaten ging um neun Prozent auf 28.652 zurück. Die "Inzidenzzahl" der Kriminalitätsbelastung (Anzahl bekannt gewordener Fälle pro 100.000 Einwohner) ging ebenfalls zurück, um 9,2 Prozent auf 3324. Becker sagte dazu, auch im Blick auf die Corona-Situation: "Bei all dem ist es uns gelungen, unsere Schwerpunkte, die Bekämpfung der schweren Kriminalität sowie Steigerung der Sicherheit im öffentlichen Raum, weiterhin im Blick zu haben. Wir haben sehr viel Präsenz gezeigt und dadurch auch die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöht. Die Straßenkriminalität ging um 620 Fälle (minus 13,7 Prozent) deutlich zurück."

Sicherheit vermittelt aber auch die erneut gestiegene Aufklärungsquote. Sie ist eine der entscheidenden Kennziffern für polizeiliche Erfolge. In Heilbronn liegt sie mit 66,5 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Es ist der höchste Stand seit 15 Jahren. In der Kriminalitätsbelastung ist das Niveau dafür auf dem niedrigsten Stand der zurückliegenden 15 Jahre. Im Vergleich der neun Stadtkreise in Baden-Württemberg erreicht Heilbronn damit erneut den Spitzenplatz, in der landesweiten Gesamtschau belegt das flächenmäßig größte Polizeipräsidium Platz zwei. Becker lobte beim Spitzenplatz in Sachen "Sicherheit 2021" seine Mitarbeiter für ihre engagierte Arbeit "in besonderen Zeiten". Und das gelte gerade auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Ihr sind nicht nur neue Straftatbestände zu verdanken, beispielsweise die Fälschung von Impfausweisen und Abrechnungsbetrug bei Tests, da sei es um Millionenbeträge gegangen, sagt Becker. Besonders personalintensiv sei zudem die Überwachung der Einhaltung der Schutzvorschriften gewesen.

Über viele Jahre hinweg waren die vielen Einbruchsdiebstähle Haupt-Aufregerthema. Durch konsequentes Verfolgen durch Sonderkommissionen und über Staatsgrenzen hinweg, seien die organisierten Banden nicht mehr so erfolgreich. Ein "regionales" Beispiel dafür, mit welcher Kaltblütigkeit sie immer noch vorgehen, hatte Becker aber: Die Baustelle der A6. Vielfach heimgesucht wurde sie, selbst große Baumaschinen wurden an Wochenenden "professionell" abtransportiert und einem organisierten Vertriebsnetz zugeführt. Dennoch: Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist deutlich rückläufig. Sorge machen noch die Telefonbetrüger. Bei aller Aufklärung sei man hier auch auf Mithilfe angewiesen, etwa durch Bankangestellte, die misstrauisch werden, wenn ältere Menschen plötzlich große Geldbeträge abheben.

"Inakzeptabel ist für mich als Dienststellenleiter die hohe Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte", sagte Hans zu den deutlich gestiegenen Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte. Es waren 65 Fälle mehr, weit über dem Schnitt der zurückliegenden fünf Jahre. Leicht zurückgegangen hingegen ist die seit 2016 statistisch erfasste Zahl der Gewalt gegen Rettungskräfte von 15 auf zehn Fälle. Begegnet wird dem mit der Schulung zum Umgang mit der eigenen Gefährdung. Für Frauen vor allem gibt es das nicht: Um 30,1 Prozent stieg die Zahl von 667 auf 868 Straftaten "gegen die sexuelle Selbstbestimmung". Die Zahl ausländerfeindlicher Angriffe hält sich im Rahmen, antisemitische Vorfälle gab es einige mehr, sie sind aber immer noch einstellig.